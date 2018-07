Guerra dazi | DWS e FMI danno la colpa ai dati equivoci

Nato - vertice ad alta tensione tra Guerra dazi e fronte orientale : In un mondo multipolare e globalizzato come quello di oggi, l'alleanza militare più potente al mondo sembra quindi di non potersi permettere di mostrare segni di divisione al suo interno a fronte di ...

La Guerra dei dazi e il rilancio della Doha development agenda : Ormai sono in corso guerriglie commerciali " che minacciano di diventare guerre " e mettere a repentaglio lo sviluppo dell'economia internazionale. Hanno radici che vengono da lontano e non sempre chiare. L'Organizzazione mondiale del commercio , Omc, e l'accordo generale sulle tariffe e sul commercio , Gatt, che l'ha ...

La Guerra dei dazi tra Usa e Cina è ufficialmente cominciata : Pechino ha promesso di 'non sparare il primo colpo' nel conflitto che avrebbe danneggiato non solo l'economia cinese, ma anche quella statunitense, con ricadute sull'economia globale: alle 12.01, ...

Guerra dei dazi - le strategie degli investitori per sopravvivere : Le classi di investimento più a rischio come azioni e mercati emergenti sono quelle più esposte alle notizie negative ma anche quelle che potrebbero beneficiare di un eventuale spiraglio nelle trattative . Canada e Messico i più vulnerabili. Sul fronte valutario la corsa del dollaro potrebbe avere il fiato corto...

La Guerra dei dazi non cambia i piani della Fed - avanti con rialzo tassi : Secondo i verbali della riunione della Fed del 12-13 giugno, resi pubblici giovedì 5 luglio, 'alcuni partecipanti hanno sollevato la preoccupazione che un periodo prolungato in cui l'economia ha ...

Le Borse europee non cedono alla Guerra dei dazi - Juve star a Milano : L'indicatore anticipatore elaborato dall'Istat evidenzia perà una nuova decelerazione, consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia. Si assesta in Piazza Affari Fiat ...

Scatta la Guerra commerciale Usa-Cina e già Trump vuole rilanciare con dazi da 500 miliardi - per Pechino è "bullismo commerciale" : La guerra commerciale tra Usa e Cina è Scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. Contromossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...