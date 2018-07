Grotta Thailandia | altro gruppo verso l' uscita | fuori altri tre ragazzini

Thailandia - ecco chi sono i bambini intrappolati nella Grotta : Tutta la Thailandia, e non solo, aspetta col fiato sospeso che si concludano le operazioni di salvataggio dei 12 bambini intrappolati nella grotta Tham Luang, con il loro allenatore.--Ma chi sono i bambini rimasti nella caverna per oltre due settimane? Il più piccolo si chiama Chanin Vibulrungruang, ha 11 anni e il suo soprannome è "Titan". nella squadra dei "Cinghiali", con i quali gioca da tre anni, ha il ruolo dell'attaccante. Poi c'è ...

Thailandia - baby calciatori intrappolati in Grotta : salvi altri due bambini Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese e altri due ragazzi oggi sono stati estratti...

Thailandia - soccorsi in atto. «Fuori dalla Grotta il quinto ragazzo» | : Il maltempo ha fatto riprendere le operazioni di salvataggio verso le 6 di questa mattina, in ritardo di tre ore rispetto al programma

I danni alla salute dei ragazzi intrappolati nella Grotta in Thailandia - secondo gli esperti : Potrebbero esserci forti ripercussioni fisiche e psicologiche per i ragazzi rimasti intrappolati da 16 giorni nella grotta della Thailandia, a partire dal 23 giugno. A sostenerlo in in un'intervista all'Independent è il dottore Andrea Danese, capo dello Stress and Development Lab al King's College di Londra. La paura di non riuscire a salvarsi ha comportato gravi danni di salute per i ragazzi."Probabilmente vivranno in uno stato di ...

Il secondo giorno delle operazioni per salvare i ragazzi nella Grotta in Thailandia : I primi quattro salvati ieri stanno bene, e ci sono notizie non ancora confermate su un quinto ragazzo portato fuori: tutte le notizie, man mano che arrivano The post Il secondo giorno delle operazioni per salvare i ragazzi nella grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - baby calciatori intrappolati in Grotta : salvo anche il quinto bambino Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono ripres e un quinto ragazzo è stato estratto vivo. Altri...

Thailandia - il mondo col fiato sospeso : chi sono i ragazzi nella Grotta : La Thailandia attende con il fiato sospeso la conclusione delle operazioni di salvataggio della squadra di baby calciatori e del loro allenatore

Thailandia - ragazzi intrappolati in Grotta : il salvataggio atteso nel pomeriggio : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese. «L'operazione é cominciata ed...

