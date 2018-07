Grotta Thailandia | 8 liberi | salvataggio altri 5 slitta a domani Ultime notizie “acqua

“È appena successo”. Thailandia - arrivano notizie dalla Grotta in cui sono intrappolati i bambini : La Thailandia e il mondo intero sono col fiato sospeso aspettando, in un’atroce attesa che continua ad azzerarsi ogni volta che si ricomincia con un salvataggio, per i 12 ragazzi e il loro coach che sono ancora intrappolati nella grotta di Tham Luang. La missione di salvataggio, come si legge sul ‘Mail online’, puntava in queste ore a tirar fuori altri 4 membri dei ‘Wild Boars’ (‘I cinghiali ...

Thailandia - nuovi salvataggi dalla Grotta : Il primo salvataggio quando in Italia era tarda mattinata, poi in rapida successione la notizia di un secondo e di un terzo ragazzo usciti dalla grotta di Tham Luang Nang in Thailandia. Dopo i 4 ragazzi tratti in salvo ieri sono già due quelli portati fuori dalle grotte oggi. I soccorritori sperano di concludere tutte le operazioni in giornata prima che l’alzarsi del livello dell’acqua renda veramente difficile il già complesso sistema di ...

Thailandia - ottavo ragazzo in salvo fuori dalla Grotta. LIVE | : Il ministro dell'Interno: "I 4 giovani salvati ieri sono tutti in buone condizioni di salute". Il percorso che porta alla salvezza è lungo 4 chilometri ed è fatto di passaggi stretti e lunghi cammini ...

Grotta Thailandia : altro gruppo verso l'uscita - fuori altri tre ragazzini : I primi tre giovani del secondo gruppo sono riemersi dalla cavità: ne mancano ancora 5 e l'allenatore

Thailandia - ecco chi sono i bambini intrappolati nella Grotta : Tutta la Thailandia, e non solo, aspetta col fiato sospeso che si concludano le operazioni di salvataggio dei 12 bambini intrappolati nella grotta Tham Luang, con il loro allenatore.--Ma chi sono i bambini rimasti nella caverna per oltre due settimane? Il più piccolo si chiama Chanin Vibulrungruang, ha 11 anni e il suo soprannome è "Titan". nella squadra dei "Cinghiali", con i quali gioca da tre anni, ha il ruolo dell'attaccante. Poi c'è ...

Thailandia - baby calciatori intrappolati in Grotta : salvi altri due bambini Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese e altri due ragazzi oggi sono stati estratti...

Thailandia - soccorsi in atto. «Fuori dalla Grotta il quinto ragazzo» | : Il maltempo ha fatto riprendere le operazioni di salvataggio verso le 6 di questa mattina, in ritardo di tre ore rispetto al programma