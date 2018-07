Grandi manovre in casa Pordenone | arrivato Tesser ora lo ' sprint' sul mercato

messaggeroveneto.gelocal

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ufficializzato il friulano d'adozione in panchina, è tempo di completare la rosa. In arrivo Semenzato e Barison in difesa, per l'attacco piace il latisanese Corazza