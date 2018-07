Grand Prix | una serata da Oscar su La Pista al centro di Arese

Uim XCat - Dubai Police vince anche Gara 2 del Grand Prix a Stresa : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Prima della Gara odierna i piloti XCat hanno voluto rendere omaggio alla città di Stresa, capitale mondiale della motonautica per questo fine settimana, allineandosi con tutte le imbarcazioni davanti al pubblico, che per l’occasione è accorso numeroso. Un’altra vittoria per Dubai Police, che dopo la Pole Position e Gara 1 vince anche Gara 2 del Grand Prix d’Italia UIM XCat, promosso in ...

Uim XCat - Dubai Police vince anche Gara 2 del Grand Prix a Stresa : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Prima della Gara odierna i piloti XCat hanno voluto rendere omaggio alla città di Stresa, capitale mondiale della motonautica per questo fine settimana, allineandosi con tutte le imbarcazioni davanti al pubblico, che per l’occasione è accorso numeroso. Un’altra vittoria per Dubai Police, che dopo la Pole Position e Gara 1 vince anche Gara 2 del Grand Prix d’Italia UIM XCat, promosso in ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2018 : Tocci e Marsaglia giù dal podio dai 3m - Batki quinta dalla piattaforma : Dopo il bronzo di ieri di Placidi/Barbu dalla piattaforma, l’Italia sfiora la medaglia nella seconda giornata del Grand Prix di Bolzano. Grandi rimpianti soprattutto dalla gara dai 3m maschili dove erano addirittura due gli azzurri in finale (sei atleti), ma Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si sono dovuti accontentare proprio delle due posizioni a ridosso del podio. Tocci è quarto con 381.05 mentre Marsaglia è quinto con 377.25. Il ...

Uim XCat - Dubai Police vince gara 1 del Grand Prix d’Italia a Stresa : Roma, 7 lug. (AdnKronos) – Dopo aver conquistato la Pole Position, Dubai Police vince gara 1 del Grand Prix d’Italia UIM XCat promosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del campionato UIM XCat. L’imbarcazione guidata da Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi ha mantenuto il comando per tutta la gara, davanti ad uno scenario di pubblico incredibile e numeroso. Un pomeriggio ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2018 : bronzo per Placidi-Barbu. Marsaglia - Tocci e Batki in finale : Prima giornata e subito medaglia per l’Italia nel Grand Prix di Bolzano. Mattia Placidi e Vladimir Barbu hanno concluso al terzo posto nel sincro maschile dalla piattaforma. Una buonissima prestazione degli azzurri, che hanno totalizzato 356.88 punti in una gara che è stata dominata dai cinesi Xhiaou Tai e Bowen Huang (399.27), primi davanti ai britannici James Hatley e Lucas Thomson (362.16). Queste le dichiarazioni dei due azzurri da ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Exeter 2018 : l’Italia proverà a tornare sul podio in Inghilterra : Terza tappa del Grand Prix 7s Rugby Europe: ad Exeter, in Inghilterra, gli azzurri proveranno a tornare sul podio, come fatto nella prima tappa di Mosca. Il girone dell’Italia però si preannuncia ostico: presente l’Irlanda, che ha vinto le prime due tappe, e la Francia, che già ci ha battuto due volte nella tappa transalpina di Marcoussis. A completare il raggruppamento il fanalino di coda della classifica, la Svezia. Il programma ...

Tuffi - Grand Prix 2018 : Bolzano ospita la terza tappa. Il meglio al mondo arriva in Italia : Terzo appuntamento stagionale con il Grand Prix e questa volta il meglio dei Tuffi mondiali arriva a Bolzano, che ospiterà le competizioni dal 6 all’8 Luglio. Si tratta della 24esima edizione in Alto Adige, ormai diventata una tappa storica del calendario internazionale. Grande attesa per i colori azzurri, che vorranno sicuramente brillare davanti ai propri tifosi. Fari puntati specialmente su Elena Bertocchi, colei che ha preso ...

Rugby – Grand Prix Series 7s : i convocati azzurri di Andy Vilk per Exeter : Italseven maschile: i convocati per il GPS 7s di Exeter. Ufficializzata la lista di Andy Vilk Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei dodici atleti che prenderanno parte al Grand Prix Series di Exeter, terza tappa dei tornei dedicati al Seven targati Rugby Europe. Gli azzurri partiranno nella mattinata di domani per l’Inghilterra dove sabato 7 luglio l’Italia, inserita nella ...