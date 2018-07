Grand Prix | cinema in pista al Centro ACI-Sara Lainate

Vela – One Ocean Melges 40 Grand Prix : Vitamina Cetilar quarto : One Ocean Melges 40 Grand Prix: Vitamina Cetilar quarto a Porto Cervo Concluso ieri a Porto Cervo il One Ocean Melges 40 Grand Prix, seconda tappa della circuito stagionale del veloce e spettacolare monotipo di casa Melges, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda. @fTaccola Dopo un totale di nove regate disputate nell’arco di tre giorni (venerdì tutti a terra a causa del forte maestrale), il Vitamina Sailing Team, in acqua con il ...

Vela – One Ocean Melges 40 Grand Prix – Inga si aggiudica la vittoria : Inga conquista il One Ocean Melges 40 Grand Prix Tutto in pochi metri. Questo è quello che è successo oggi sul campo di regata del One Ocean Melges 40 Grand Prix organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda. L’evento, in programma dal 5 luglio, si è concluso oggi con la vittoria di Inga dello svedese Richard Goransson che si conferma la barca da battere in questa prima parte di stagione nel circuito Melges 40. Secondo posto per ...

Grand Prix - una serata da Oscar su La Pista al centro di Arese : Giovedì 12 luglio tutti in pole position a LA Pista di Arese per la proiezione della celebre pellicola Grand Prix in esclusiva sul Grande schermo Giovedì 12 luglio alle ore 21 presso LA Pista, lo spazio adiacente a IL centro di Arese, sul maxi schermo da 7X5 metri installato all’esterno del circuito, verrà proiettato il celebre colossal americano Grand Prix per tutti gli appassionati di cinema e motori, Grandi e piccini. Una serata ...

Uim XCat - Dubai Police vince anche Gara 2 del Grand Prix a Stresa : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Prima della Gara odierna i piloti XCat hanno voluto rendere omaggio alla città di Stresa, capitale mondiale della motonautica per questo fine settimana, allineandosi con tutte le imbarcazioni davanti al pubblico, che per l’occasione è accorso numeroso. Un’altra vittoria per Dubai Police, che dopo la Pole Position e Gara 1 vince anche Gara 2 del Grand Prix d’Italia UIM XCat, promosso in ...

Uim XCat - Dubai Police vince anche Gara 2 del Grand Prix a Stresa : Un altro pomeriggio entusiasmante per i tanti appassionati di sport, che hanno potuto seguire da vicino le imbarcazioni che sfrecciavano sul Lago Maggiore per 55,43 miglia grazie ai motori fuoribordo ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2018 : Tocci e Marsaglia giù dal podio dai 3m - Batki quinta dalla piattaforma : Dopo il bronzo di ieri di Placidi/Barbu dalla piattaforma, l’Italia sfiora la medaglia nella seconda giornata del Grand Prix di Bolzano. Grandi rimpianti soprattutto dalla gara dai 3m maschili dove erano addirittura due gli azzurri in finale (sei atleti), ma Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si sono dovuti accontentare proprio delle due posizioni a ridosso del podio. Tocci è quarto con 381.05 mentre Marsaglia è quinto con 377.25. Il ...

Uim XCat - Dubai Police vince gara 1 del Grand Prix d'Italia a Stresa : Un pomeriggio sicuramente entusiasmante per i tanti appassionati di sport, che hanno potuto seguire da vicino le imbarcazioni che sfrecciavano sul Lago Maggiore per 55,43 miglia. Seconda posizione ...

Uim XCat - Dubai Police vince gara 1 del Grand Prix d’Italia a Stresa : Roma, 7 lug. (AdnKronos) – Dopo aver conquistato la Pole Position, Dubai Police vince gara 1 del Grand Prix d’Italia UIM XCat promosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del campionato UIM XCat. L’imbarcazione guidata da Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi ha mantenuto il comando per tutta la gara, davanti ad uno scenario di pubblico incredibile e numeroso. Un pomeriggio ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2018 : bronzo per Placidi-Barbu. Marsaglia - Tocci e Batki in finale : Prima giornata e subito medaglia per l’Italia nel Grand Prix di Bolzano. Mattia Placidi e Vladimir Barbu hanno concluso al terzo posto nel sincro maschile dalla piattaforma. Una buonissima prestazione degli azzurri, che hanno totalizzato 356.88 punti in una gara che è stata dominata dai cinesi Xhiaou Tai e Bowen Huang (399.27), primi davanti ai britannici James Hatley e Lucas Thomson (362.16). Queste le dichiarazioni dei due azzurri da ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Exeter 2018 : l’Italia proverà a tornare sul podio in Inghilterra : Terza tappa del Grand Prix 7s Rugby Europe: ad Exeter, in Inghilterra, gli azzurri proveranno a tornare sul podio, come fatto nella prima tappa di Mosca. Il girone dell’Italia però si preannuncia ostico: presente l’Irlanda, che ha vinto le prime due tappe, e la Francia, che già ci ha battuto due volte nella tappa transalpina di Marcoussis. A completare il raggruppamento il fanalino di coda della classifica, la Svezia. Il programma ...

Motonautica : Uim XCat - Dubai Police in pole per Grand Prix d'Italia a Stresa : Dubai Police domina la pole Position del Grand Prix d'Italia Uim XCat , promosso in partnership con Baia Blu d'Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del campionato Uim XCat. L'...

