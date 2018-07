Gran Premio Nuvolari | si scaldano i motori

FORMULA 1/ Video highlights e classifica : la grande lotta Ferrari-Mercedes (Gran Premio Gran Bretagna 2018) : Video FORMULA 1: gli highlights del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, la classifica piloti e costruttori. A Silverstone vince Sebastian Vettel, lui e la Ferrari allungano nel Mondiale(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Formula 1/ Video highlights e classifica piloti e costruttori - Gran Premio di Gran Bretagna 2018 - Silverstone - : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, la classifica piloti e costruttori. A Silverstone vince Sebastian Vettel.

Formula 1/ Video highlights e classifica piloti e costruttori - Gran Premio di Gran Bretagna 2018 (Silverstone) : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, la classifica piloti e costruttori. A Silverstone vince Sebastian Vettel, lui e la Ferrari allungano nel Mondiale(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 03:01:00 GMT)

Formula 1 : il Gran Premio di Silverstone in replica : Hamilton è in pole position e le due Ferrari subito dietro The post Formula 1: il Gran Premio di Silverstone in replica appeared first on Il Post.

Formula 1 - Vettel vince il Gran Premio di Gran Bretagna - : Il quattro volte campione del mondo si è affermato in casa del rivale Lewis Hamilton, secondo al traguardo dopo un contatto con Kimi Raikkonen , sul gradino più basso del podio

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio d’Inghilterra : Ha superato Bottas a quattro giri dal termine e ha ottenuto il suo quarto successo stagionale The post Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio d’Inghilterra appeared first on Il Post.

Formula 1 - la classifica piloti dopo il Gran Premio di Silverstone : Formula 1, la classifica piloti – Si è conclusa una gara pazzesca valida per il gran premio di Formula 1 a Silverstone, importanti segnali per il proseguo del campionato e del Mondiale, Sebastian Vettel continua a guidare la classifica piloti dopo la vittoria della gara di oggi ed una gara davvero mozzafiato. Duello clamoroso tra Ferrari e Mercedes, in avvio contatto tra Raikkonen e Hamilton, il campione del mondo in carica si trova ...

Vettel ha vinto il Gran Premio d’Inghilterra : Ha superato Bottas a quattro giri dal termine e ha ottenuto il suo quarto successo stagionale The post Vettel ha vinto il Gran Premio d’Inghilterra appeared first on Il Post.

Formula 1 : l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Inghilterra : Com'è finita la decima gara del Mondiale 2018, corsa domenica pomeriggio a Silverstone The post Formula 1: l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Inghilterra appeared first on Il Post.

Formula 1 : il Gran Premio di Silverstone in TV e in streaming : Si corre oggi pomeriggio, con Hamilton in pole position e le due Ferrari subito dietro: le istruzioni per seguirlo in tv o in streaming The post Formula 1: il Gran Premio di Silverstone in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Gran Premio Nuvolari 2018 : iscrizioni fino al 31 luglio : C’è tempo fino al 31 luglio per iscriversi alla 28^ edizione del Gran Premio Nuvolari. Dal 14 al 16 settembre il mondo dell’automobilismo storico internazionale convergerà a Mantova – città dalla quale il Gran Premio parte e arriva – con vetture dal fascino intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più […] L'articolo Gran Premio Nuvolari 2018: iscrizioni fino al 31 luglio sembra essere il ...

Gran Premio di Bretagna F1 : tutti gli appuntamenti su Sky : La Formula 1 torna protagonista su Sky Sport F1 con il Gran Premio di Bretagna 2018: tutti gli appuntamenti Dopo il Gran Premio d’Austria, la Formula 1 torna in pista. Questa volta le gare si svolgeranno sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna da venerdì 6 a domenica 8 luglio. Ecco tutti gli appuntamenti e la programmazione speciale in onda sul canale 206 di Sky Sport F1. Gran Premio di Bretagna: orari e messa in onda Arriva su Sky ...

MiGranti : Di Maio - premio a cittadini Lampedusa ma stop a egoismi : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘I cittadini italiani, quelli di Lampedusa per esempio, meriterebbero un premio per la pazienza e la solidarietà dimostrata in tutti questi anni. Ma ci teniamo a dire agli altri paesi: è finita l’epoca in cui ci sobbarchiamo il peso dei loro egoismi e ipocrisie” . Così il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, dal palco della conferenza dei servizi della Cisl ...

F1 - GP d'Austria 2018 : la gara delle sorprese e il Gran Premio visto dalla pista : E' una Mercedes sotto pressione e lo dimostra il fatto che per un errore di strategia il campione del mondo da leader della corsa " dopo il primo stop " si era persino ritrovato quarto a sandwich tra ...