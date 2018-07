Gran Bretagna | si dimette il ministro della Brexit | “May ci indebolisce” 

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Ferrari è più forte della Mercedes - che lezione a casa loro! Le Rosse volano - le Frecce sono in crisi : Trionfo totale della Ferrari a Silverstone. Il trittico estivo si è chiuso con la vittoria di Sebastian Vettel, che ha portato a 12 le lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton, secondo ma deluso a fine gara. Dopo la doppietta sul podio in Austria, la Rossa ha portato a casa un altro round della lotta iridata, con le Frecce d’Argento costrette ancora una volta ad incassare. Il colpo di Silverstone fa male alla Mercedes . Era il GP di casa , ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel - magia da Campione! Vince nella tana del nemico - allungo su Hamilton. Ora il sogno Mondiale è vivissimo : “Vogliamo sfatare il tabù di Silverstone ed interrompere la serie positiva della Mercedes“. Era questo il proposito di Sebastian Vettel e della Ferrari alla vigilia del GP di Gran Bretagna , decimo round del Mondiale di Formula Uno 2018 . Detto, fatto e trionfo del teutonico, il quarto di questa stagione ed il cinquantunesimo in carriera come un certo Alain Prost. E’ stato tutto perfetto: la partenza, prendendo la vetta ai danni ...

A Silverstone è festa Ferrari, Vettel trionfa nel Gp di Gran Bretagna battendo Hamilton a casa sua Il decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno sul circuito di Silverstone ha visto vincere Sebastian Vettel . Il tedesco della Ferrari ha battuto a casa sua Lewis Hamilton.

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : caro Hamilton - bisogna saper perdere! Le allusioni al gioco sporco in Ferrari non sono giustificabili : Signori, che gara! Difficile rappresentare con le parole quanto sia accaduto in questa domenica 8 luglio 2018 . Un GP di Gran Bretagna , decima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, che rimarrà a lungo nella memoria e nel cuore degli appassionati perché è stata una rappresentazione di cosa voglia dire essere pilota. Coraggio, aggressività, strategia e creatività. Tutte queste componenti si sono notate sul tracciato di Silverstone, uno di quei ...

VIDEO F1 - Highlights Gran Bretagna 2018 : la gara più bella dell’anno! Show incredibile - vince Vettel con un sorpasso antologico : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna , decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone si è corsa una delle gare più belle degli ultimi anni, abbiamo assistito a uno Show incredibile che ha regalato emozioni a non finire. Il tedesco ha trionfato grazie a un sorpasso stellare su Valtteri Bottas a cinque giri dal termine ma il pilota della Ferrari era stato sublime anche al via quando aveva sorpassato uno spento Lewis Hamilton, Campione del ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : giusti i 10 secondi di penalità a Raikkonen? L’analisi del contatto con Hamilton : Del contatto tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen in curva 3 dopo il via del Gran Premio di Gran Bretagna se ne parlerà ancora a lungo. Sia perché ha coinvolto il campione del mondo in carica, andandogli a rovinare ulteriormente la gara di casa (dopo che c’aveva già pensato lui con una partenza pessima) sia perché è andato a creare un precedente. Dopo tanti contatti, al via e non, di quella entità, la direzione gara aveva sempre comminato ...