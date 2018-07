GP Silverstone | Hamilton accetta scuse di Raikkonen | ' Incidente di gara | ho detto una

F1 - Hamilton e le scuse di Raikkonen dopo Silverstone : “a volte diciamo stupida merda - ma…” [FOTO] : Il pilota britannico ha accettato le scuse di Raikkonen, rivelandolo con una Instagram Story pubblicata nella mattinata di oggi Marcia indietro di Lewis Hamilton, il pilota britannico ha accettato le scuse di Kimi Raikkonen dopo aver evitato di stringergli la mano ieri nel post Gp di Silverstone. Il campione del mondo, toccato al via dalla Ferrari del finlandese, è tornato sui suoi passi dopo una notte di riflessioni, pubblicando tra le ...

F1 - La conferenza stampa a Silverstone si infiamma : Hamilton 'attacca' - i ferraristi rispondono [VIDEO] : Botta e risposta in conferenza stampa a Silverstone: Hamilton attacca i ferraristi per il contatto con Raikkonen, i piloti della Rossa rispondono Il Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato emozioni ...

Formula 1 : Vettel trionfa a Silverstone davanti a Hamilton - anche Raikkonen sul podio : Sebastian Vettel centra l’impresa: il Gp di Gran Bretagna, la gara di casa che Lewis Hamilton vinceva dal 2014, è sua. Un trionfo costruito con il sorpasso al via sul rivale e poi, dopo due safety car, superando Bottas nell’ultima parte della gara....

F1 – La conferenza stampa a Silverstone si infiamma : Hamilton ‘attacca’ - i ferraristi rispondono [VIDEO] : Botta e risposta in conferenza stampa a Silverstone: Hamilton attacca i ferraristi per il contatto con Raikkonen, i piloti della Rossa rispondono Il Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato emozioni incredibili oggi, a Silverstone. Sebastian Vettel ha conquistato una preziosissima vittoria, lasciandosi alle spalle il suo diretto rivale, Lewis Hamilton, e il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen. A far discutere, però dopo la gara inglese, ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018. Hamilton contro Raikkonen : 'La mia gara? Colpa sua' : Sfugge all'intervista a caldo, ignora Raikkonen nel retro-podio, manda frecciatine sul podio e lancia attacchi diretti in conferenza stampa. È furibondo Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di ...

F1 - Hamilton diserta l’intervista e non dà la mano a Raikkonen : Lewis fa il risentito a Silverstone : Lewis Hamilton non è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, il britannico deluso dalla sua prestazione se la prende con Raikkonen Una gara strana quella di Hamilton a Silverstone. La partenza sbagliata del britannico lo beffa. Kimi Raikkonen sopraggiunge con un errore sulla monoposto di Lewis danneggiandola e pregiudicando la sua gara. Il pilota della Mercedes ottiene alla fine della corsa un ottimo secondo posto in rimonta, ma non appare ...

F1 - Gp di Silverstone : trionfo Ferrari Vettel vince davanti a Hamilton : Il tedesco trionfa a casa del rivale e va a +8 nel Mondiale. Anche Kimi Raikkonen sul podio: al primo giro il finlandese ha tamponato il pilota inglese della Mercedes

Vettel vince a Silverstone davanti a Hamilton e Raikkonen : Con un sorpasso a cinque giri dalla fine su Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ha vinto un emozionante e movimentato GP di Gran Bretagna, in cui Lewis Hamilton ha rimontato dal 18° al 2° posto finale. A completare il podio Kimi Raikkonen, che al via è entrato in contatto con l’inglese della Mercedes, partito malissimo dalla […] L'articolo Vettel vince a Silverstone davanti a Hamilton e Raikkonen sembra essere il primo su ...

F1 - Gp di Silverstone : Vettel vince di forza a casa di Hamilton : Raikkonen sul podio dopo una gara contrassegnata da colpi di scena con Kimi che tampona Lewis al primo giro poi safety car e sorpassi

Silverstone - trionfo di Sebastian Vettel. Hamilton - super-rimonta e secondo posto. Raikkonen terzo : Uno strepitoso Sebastian Vettel interrompe il dominio di Lewis Hamilton a Silverstone: vince il tedesco, che porta la sua Ferrari prima al traguardo al termino di una grandissima, e bellissima, gara. ...

F1 Gp Silverstone 2018 - capolavoro di Vettel a casa di Hamilton. La classifica aggiornata : Il tedesco vince dopo una splendida gara. Alla fine in collegamento con i box esulta: "Grazie ragazzi. Abbiamo vinto a casa loro"

F1 - Vettel trionfa a Silverstone. Secondo Hamilton - terzo Raikkonen : Sebastian Vettel con una grande gara si prende la vittoria al gran premio di Silverstone, in Inghilterra, e allunga ancora su Lewis Hamilton in classifica piloti. Il tedesco della Ferrari con un ottimo spunto in partenza mette in discesa e a suo favore comandata dall'inizio alla fine. Dietro l'ex Red Bull il suo rivale di sempre Lewis Hamilton, bravissimo a rimontare dalle retrovie dopo che Raikkonen l'aveva "buttato" fuori ad inizio gran ...

F1 - Gp di Silverstone : Vettel vince con una prova di forza su Hamilton : Raikkonen sul podio dopo una gara contrassegnata da colpi di scena con Kimi che tampona Lewis al primo giro poi safety car e sorpassi

F1 - Vettel vince a Silverstone e allunga su Hamilton : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Inghilterra : Il pilota tedesco riporta la Ferrari alla vittoria a Silverstone sette anni dopo l’ultima volta, un successo che gli permette di allungare a più 8 su Hamilton Aumenta il vantaggio di Sebastian Vettel nella classifica piloti, Lewis Hamilton è costretto ad accontentarsi del secondo posto a Silverstone, perdendo sette punti dal tedesco. Un gap che aumenta grazie alla splendida prestazione del ferrarista, che eguaglia Alain Prost come ...