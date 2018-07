Governo : Salvini - solidarietà a Caporale : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Poche sere fa a Palomonte, Salerno, ignoti hanno appiccato un incendio davanti alla casa dei genitori del giornalista del Fatto Quotidiano. Indagano i carabinieri. In attesa che i responsabili vengano individuati, rinnoviamo l’impegno per riportare legalità e rispetto in questo Paese. Ad Antonello un abbraccio che estendo alla sua famiglia”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, ...

Scontro nel Governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Vertice Conte-Salvini sui migranti : il Governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Migranti : Governo - serve ripensamento missioni Ue. Salvini : 'Più risorse a Libia' : Il governo cerca una linea comune sui Migranti in vista del vertice tra i ministri dell'Interno di Roma, Vienna e Berlino. No ai movimenti secondari , insistere sul rafforzamento della protezione ...

Salvini : linea Governo unica su sicurezza - immigrati e antiterrorismo : Roma – “La linea del governo su sicurezza, immigrazione e antiterrorismo e’ una e una sola, non ci sono 3-4 linee di contrasto. Sono ben contento di questi 38 giorni di governo”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della presentazione del protocollo antincendio. “Il ministro Trenta non si e’ manifestato neanche in spirito”, risponde a chi ...

Salvini : "Governo agisce con sola voce" : 17.38 Sui migranti "il governo lavora e agisce con una sola voce.Su questo è assolutamente compatto. Un conto è la forma e l'altro è la sostanza". Lo ha assicurato il vicepremier e ministro Salvini. In riferimento al vertice a Palazzo Chigi e ad eventuali dissidi con la ministra della Difesa Trenta. "Lei non c' era al vertice, neanche in spirito. La linea del governo è una sola per contrastare il traffico di esseri umani". Nel pomeriggio si è ...

Politica : vertice di Governo tra Conte - Salvini - Di Maio - Tria : Reuters riferisce che a Palazzo Chigi è in corso un vertice di governo tra il premier Giuseppe Conte, i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. La notizia sarebbe confermata da una fonte parlamentare e una governativa. , CC - www.ftaonline.com,

Lo stop a Matteo Salvini arriva dal Governo : Tensione tra ministeri di Interno e Difesa. Dopo le parole del ministro Matteo Salvini – che ha parlato di uno stop alle navi delle missioni internazionali – arriva la risposta del ministero guidato dal ministro Elisabetta Trenta. Fonti della Difesa hanno infatti puntualizzato nella serata di domenica che “Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni” e che “le regole di ingaggio ...

Gli italiani stanno col Governo Lega-M5S sono sopra il 55% Salvini vola : +10%. Sondaggio : Il governo sfonda il muro del 55% con la Lega in fortissima ascesa. Leggero calo per M5S, mentre il PD è stabile. Giù Forza Italia. Ecco i dati del Sondaggio... Segui su affaritaliani.it

Renzi all'assemblea Pd : «A forza di fare la guerra al Matteo sbagliato - arriva il Governo Salvini» Video : So che non sono l'unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti'. 'Chi in questi ultimi 4 anni anziché dare una mano al progetto ha cercato di demolire il Pd ha distrutto non il Pd ...

Matteo Renzi - uno strepitoso delirio : Matteo Salvini al Governo per colpa di Bersani e D'Alema : Parla ancora, Matteo Renzi . E rosica assai. Intervistato da Il Giorno , mostra di credere ancora nel Pd: 'Se smettiamo di litigare presto toccherà di nuovo a noi', afferma. Difficile credergli. ...

"Il Governo di Salvini...". Gaffe della cronista. ?E il ministro reagisce così : Un piccolo errore che ha fatto sorridere il segretario del Carroccio. "Lei ha detto che il governo Salvini...", ha esordito una giornalista tedesca poco prima di rivolgere una domanda al ministro dell'Interno durante la conferenza stampa al Viminale con il vicepremier libico Ahmed Maiteeg. Ovviamente quello in carica è il governo "Conte", che ne è il presidente del Consiglio. Ma la Gaffe della cronista ha fatto comunque divertire il leghista, ...

Governo : Salvini al top della classifica fiducia - Di Maio al quinto posto con Savona : ...3, seguito da Giulia Bongiorno, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con 45,8, e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria con 43,8. Al quinto e sesto posto, quasi pari merito,...

Matteo Salvini è il leader più amato del Governo - Luigi Di Maio si piazza al sesto posto : Secondo un recente sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, gli esponenti di governo della Lega avrebbero un gradimento molto alto. Matteo Salvini è il leader più amato, segue Giancarlo Giorgetti. Luigi Di Maio figura al sesto posto.Continua a leggere