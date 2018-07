Governo | Draghi | “Per dare un giudizio aspetto fatti | finora ci sono state parole”

I mercati volevano il Governo tecnico e Draghi forse taglierà ancora gli acquisti di BTp : Il debito pubblico italiano continua a crescere in valore assoluto, arrivando ad aprile a 2.311,7 miliardi di euro, 9,3 in più del mese precedente. Su base annua, l'aumento è stato superiore a 40 ...

Fari puntati sul nuovo Governo. Faccia a faccia Draghi-Merkel : Istat: commercio al dettaglio ad aprile e nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Cgil: incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla Carta universale dei diritti del ...

Governo - Financial Times : “La turbolenza italiana e il dilemma di Draghi sulla fine del piano di acquisto di titoli” : La situazione italiana avrà un impatto a catena sulle decisioni di Mario Draghi e degli altri membri del direttivo Bce sulle sorti del quantitative easing, il piano di acquisto di titoli di Stato che stando alla tabella di marcia fissata nel 2017 è destinato a esaurirsi a settembre. A scriverlo è il Financial Times, che mette in luce il “dilemma” del governatore dell’Eurotower tirato per la giacchetta dai “falchi” ...

Governo - Der Spiegel attacca l’Italia e Mario Draghi (Bce) : “Scrocconi” : Il settimanale tedesco Der Spiegel si occupa dell’Italia e nella sua edizione online – in un articolo correalato a un servizio sugli sviluppi della politica – accusa il paese di voler “scroccare” dal resto dei partner Ue. Non si tratta di un paese povero, scrive Jan Fleischauernel nel suo commento al piano del futuro Governo. “Come si dovrebbe definire il comportamento di una nazione che prima chiede qualcosa per ...

"Draghi deve andare avanti col QE Dal Governo la richiesta alla Bce" "Flick? Figuriamoci se lo leggo..." : Il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi Aquilini, ad Affaritaliani.it: "E' assolutamente importante che la Bce vada avanti con il QE finché sarà necessario. Finché ci sono i tassi bassi e finché l'opportunità..." Segui su affaritaliani.it

