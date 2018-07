Governo : Di Maio incontra sindacati Mise e ministero Lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei due Ministeri perché sono consapevole dell’importanza dell’azione che la macchina amministrativa svolge per l’adempimento del mio mandato”. Così in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a termine degli incontri con i rappresentanti sindacali dei dipendenti e dirigenti dei ministeri del Lavoro e ...

Dl dignità - Di Maio : Governo non arretra : 9.46 "Il parlamento deve poter discutere il decreto e di migliorarlo, credo non ci sia bisogno della fiducia ma -lo dico da capo politico del M5S-non arretreremo sulle norme". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio a Radio1 in merito al decreto dignità, criticato da molti settori imprenditoriali che chiedono modifiche in sede di conversione. "Migliorare significa aggiungere" e non "annacquare",afferma Di Maio, aperto a emendamenti ...

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio taglia assegni d’oro : caos Miur-Inps - ira Cgil contro Governo (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Di Maio tradisce anche i pm pur di salvare il Governo : Hanno fatto a pezzi anche l'ultimo feticcio: i magistrati. Ormai si fa fatica a seguire i cambiamenti del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio sembra un acrobata impegnato in imprevedibili evoluzioni al trapezio. Del resto, il patriarca Gianroberto Casaleggio teorizzava l'ircocervo grillino come una creatura in grado di muoversi a seconda degli umori della "rete". Quindi se l'alleato Matteo Salvini è il beniamino delle folle, meglio ...

Lavoro - Di Maio : “Potenzieremo i centri per l’impiego. Primi 30 giorni di Governo? Fatto cose che sembravano impossibili” : “Ho detto a tutti gli assessori regionali che ci vedremo ogni 10-15 giorni per lavorare al potenziamento dei centri per l’impiego. Noi come governo ci metteremo più soldi, ma prima di tutto loro ci devono dire, Regione per Regione, cosa non sta funzionando, perché non voglio sprecare soldi”. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali al ...

Jerry Calà si schiera con il Governo : la doppia libidine (coi fiocchi) di Di Maio : Jerry Calà si schiera con il governo giallo-verde e incassa il plauso di Luigi Di Maio. "Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali...

Governo : Salvini al top della classifica fiducia - Di Maio al quinto posto con Savona : ...3, seguito da Giulia Bongiorno, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con 45,8, e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria con 43,8. Al quinto e sesto posto, quasi pari merito,...

Matteo Salvini è il leader più amato del Governo - Luigi Di Maio si piazza al sesto posto : Secondo un recente sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, gli esponenti di governo della Lega avrebbero un gradimento molto alto. Matteo Salvini è il leader più amato, segue Giancarlo Giorgetti. Luigi Di Maio figura al sesto posto.Continua a leggere

Il manifesto di Boeri non piace al Governo. Ma il presidente si salva (per ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il Governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace