Google testa un tasto per minimizzare l’app Android Auto

Google sta testando diverse posizioni per il pulsante nuova scheda in Chrome Canary : Tra le modifiche all'interfaccia del browser Google Chrome vi è anche la posizione del tasto nuova scheda, al centro di vari test in Chrome Canary

YouTube testa le miniature automatiche - Google Documenti offre ricerche in linguaggio naturale : YouTube sta testando le miniature generate automaticamente al posto di quelle inserite dall'utente, mentre Documenti Google aggiunge le ricerche in linguaggio naturale.

Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest : Google sembra aver decisamente tratto inspirazione da Pinterest per la nuova visualizzazione della ricerca immagini, in fase di test su desktop.

Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell'account : Google sta testando una nuova interfaccia per la pagina dedicata all'account, con un aspetto che sembra pensato per sposarsi alla perfezione con Android P.

Google testa alcune modifiche grafiche per l'app YouTube : Il team degli sviluppatori di YouTube sta testando una nuova versione dell'app con la quale è stata implementata qualche modifica alla schermata iniziale

Google testa una nuova modalità incognito su YouTube per Android : Google semplifica l'utilizzo della modalità incognito su YouTube per Android, introducendo una nuova voce che ne semplifica decisamente l'attivazione.

Gli sviluppatori possono testare con gli utenti le Actions di Google Assistant - che si aprono a tante nuove possibilità : Sono in arrivo delle interessanti novità riguardanti le Actions di Google Assistant: da una parte gli sviluppatori le potranno finalmente testare con gli utenti e dall'altra sono in arrivo tante nuove possibilità, come l'integrazione con le routine personalizzate, con le schermate personalizzate dei nuovi smart display, il supporto alle sottoscrizioni digitali e non solo