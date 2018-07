Google Play Games testa una nuova pagina Hub dedicata ai giochi

Google Play Games si rifà il look e si prepara a introdurre un tema scuro : Le recenti versioni di Google Play Games hanno introdotto alcune novità che vanno ad aggiungersi a quelle in arrivo nel prossimo futuro, scoperte grazie ad […] L'articolo Google Play Games si rifà il look e si prepara a introdurre un tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Google Drive per Android ottiene la possibilità di aprire i file Office con password e il Play Store ha un nuovo bug : Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di Google Drive per Android che introduce la visualizzazione di file Microsoft Office protetti da password L'articolo Google Drive per Android ottiene la possibilità di aprire i file Office con password e il Play Store ha un nuovo bug proviene da TuttoAndroid.

Una console di videogiochi “made in Google”? Potrebbe sfidare PlayStation e Xbox : Se guardiamo all’attuale panorama dell’industria videoludica globale, è innegabile come le piattaforme mobili Android e iOS, attraverso smartphone e tablet, siano riuscite a guadagnarsi uno spazio sempre più ingombrante nel settore dell’intrattenimento, offrendo l’accesso a esperienze di gioco divertenti e di fruizione immediata che hanno in parte raccolto quella fetta di pubblico che, fino ad oggi, si è rivolta alle ...

Un bug del Google Play Store impedisce agli sviluppatori di controllare le app a pagamento : Un nuovo bug manifestatosi nel Google Play Store dopo in un recente aggiornamento mette in seria difficoltà gli sviluppatori di applicazioni a pagamento L'articolo Un bug del Google Play Store impedisce agli sviluppatori di controllare le app a pagamento proviene da TuttoAndroid.

Installare Google Play Su Amazon Fire TV Stick : Guida per Installare Google Play Store sulla chiavetta Fire TV Stick di Amazon. Si può Installare il Play Store sulla Fire TV Stick? Ecco come! Google Play Su Amazon Fire TV Stick Torniamo a parlare della fantastica chiavetta Fire TV Stick di Amazon, un prodotto che, sinceramente, non può mancare in casa mia. La mia Fire TV Stick è davvero […]

La console di Google e il cross-play - : La grande G starebbe pensando a lanciarsi nel mondo dei videogiochi con un hardware originale, mentre le principali aziende di settore studiano alleanze in nome del gioco multipiattaforma

Google Play Film apre al supporto HDR via cast sulle smart TV Sony e NVIDIA Shield TV : A un anno di distanza dalle prime mosse di Big G in direzione HDR ecco che su Google Play Film arriva un supporto più esteso a tale tecnologia. Fanno parte dei dispositivi compatibili il box Android TV NVIDIA Shield TV e le smart TV HDR, dispositivi sui quali è possibile vedere contenuti video via cast. L'articolo Google Play Film apre al supporto HDR via cast sulle smart TV Sony e NVIDIA Shield TV proviene da TuttoAndroid.

Google aiuta gli utenti a trovare le migliori app e giochi sul Play Store : Google aiuta i propri utenti a trovare le migliori applicazioni e i migliori giochi sul Play Store, grazie a un nuovo algoritmo che premia la qualità. L'articolo Google aiuta gli utenti a trovare le migliori app e giochi sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna la sample app “Universal Android Music Player” : Google ha deciso di aggiornare la sample app "Universal Android Music Player", che è stata riscritta usando Kotlin ed è arrivata ora alla v2. Le sample applications sono una risorsa molto importante che Google mette a disposizione degli sviluppatori di app per Android, che spiegano ed esemplificano come implementare le varie feature dell'OS. L'articolo Google aggiorna la sample app “Universal Android Music Player” proviene da ...

App Google Beta si prepara a introdurre novità per gli Smart Display e nuove routine : La nuova Beta di App Google, arrivata alla versione 8.10, si prepara a introdurre diverse novità per gli Smart Display e a introdurre nuove routine L'articolo App Google Beta si prepara a introdurre novità per gli Smart Display e nuove routine proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store ha un bug nelle pagine dedicate agli sviluppatori : Negli ultimi giorni un bug del Google Play Store ha impedito agli utenti di visualizzare l'elenco completo di app disponibili per singolo sviluppatore L'articolo Il Google Play Store ha un bug nelle pagine dedicate agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox : Google sembra interessata a entrare nel mondo del gaming, molto probabilmente con un servizio di streaming, grazie anche a una serie di acquisizioni importanti. L'articolo Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox proviene da TuttoAndroid.

Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store : Numerosi sviluppatori hanno notato un preoccupante crollo delle installazioni la scorsa settimana, quando Google ha introdotto un nuovo algoritmo nel Play Store. L'articolo Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.