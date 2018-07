Golf | vittoria record per Sei Young Kim | è nella storia

Golf : vittoria record per Sei Young Kim : Nessuna giocatrice al mondo era mai riuscita a centrare un punteggio simile. "Volevo fare qualcosa di grande - il commento della sudcoreana al termine del torneo - e ci sono riuscita". Prova monstre ...

Golf : Irish Dubai - Knox vittoria playoff : ANSA, - ROMA, 08 LUG - Russell Knox vince l'Irish Dubai Open e conquista il secondo titolo in carriera sull'European Tour, il primo delle Rolex Series. Lo scozzese ha superato al play-off il ...

Golf - Francesco Molinari da impazzire! Che vittoria al Quicken Loan National - bis magico dopo Wentworth : Impresa monumentale di Francesco Molinari che ha vinto il Quicken Loan National, prestigioso torneo del circuito PGA Tour che si è disputato sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm nel Maryland. Chicco ha trionfato con pieno merito e ha così conquistato il secondo successo stagionale dopo che a maggio si era imposto al BMW PGA Championship in quel di Wentworth, sconfiggendo Rory McIlroy all’ultimo giro. Il piemontese sta semplicemente ...

Golf - storica vittoria per Molinari. L'azzurro vince il primo titolo nel Pga Tour : Altra impresa storica per Francesco Molinari. Il Golfista azzurro vince il Quicken Loans National e conquista il primo titolo in carriera sul Pga Tour . Erano 71 anni che un italiano , seppur ...

Golf – Open de France : grande vittoria di Alex Noren - Bertasio 16° : Lo svedese Alex Noren vince meritatamente l’Open de France: sbagliano molto Wood, Suri, Rahm, Garcia e Thomas Lo svedese Alex Noren ha vinto con 277 (73 72 65 67, -7) colpi, dopo un finale combattuto ed emozionante, l’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour disputato a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ospiterà la prossima Ryder Cup (28-30 settembre). Con una ...

Golf – Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon : Migliozzi si aggiudica la vittoria : Guido Migliozzi ha vinto il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon. Bella prova complessiva dei giocatori italiani con Andrea Saracino quarto e Niccolò Quintarelli ottavo Guido Migliozzi ha vinto con 196 (62 67 67, -14) colpi il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, dedicato a Giorgio Bordoni, il compianto tecnico scomparso nel 2013 e per alcuni ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Gwend e Paissoni in finale nel judo! Moresco si gioca la vittoria nel Golf : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Golf – BMW International Open : Edoardo Molinari chiude al 16° posto - la vittoria va a Matt Wallace : Terzo titolo per l’inglese dopo un’ottima progressione finale. Martin Kaymer secondo a un colpo Edoardo Molinari ha ottenuto un buon 16° posto con 284 (74 69 71 70, -4) colpi nel BMW International Open (European Tour), svoltosi al Golf Club Gut Laerchenhof (par 72) di Pulheim in Germania e vinto con 278 (73 69 71 65, -10) dall’inglese Matt Wallace. In bassa classifica Andrea Pavan, 56° con 291 (75 72 73 71, +3), e Lorenzo Gagli, 63° con 293 (74 ...

Golf : gioia Koepka'vittoria incredibile' : ROMA, 18 GIU - "E' stato un torneo incredibile, mai avrei pensato di poter centrare il back-to-back in un torneo così importante come lo U.S.Open. Un major speciale, giocato in condizioni estreme su ...

Golf - US Open 2018 : Brooks Koepka scrive la storia! Seconda vittoria consecutiva nel torneo! Record del percorso per Tommy Fleetwood : Brooks Koepka scrive la storia. Lo statunitense ha trionfato nello US Open 2018, secondo Major stagionale che ha avuto luogo sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, un tracciato che ha riservato grandi insidie a tutti gli atleti in gara. Koepka ha bissato così il trionfo del 2017, portando a casa per la Seconda volta consecutiva il prestigioso Major e compiendo un’impresa riuscita per l’ultima volta a ...

Golf – Shot Clock Masters : vittoria di Korhonen - Pavan e Gagli 23esimi : Eurotour: nello Shot Clock Masters domina Mikko Korhonen, 23.i Pavan e Gagli.Successo della formula per combattere il gioco lento: 30 minuti circa di guadagno sui tempi a giro vittoria annunciata del finlandese Mikko Korhonen (272 – 68 67 68 69, -16) nello Shot Clock Masters (European Tour) e 23° posto con 283 (-5), dopo un buon recupero finale, per Lorenzo Gagli (71 69 74 69) e per Andrea Pavan (70 70 72 71). Sul percorso del Diamond CC ...

Golf – Tricolori assoluti Medal : vittoria di Kevin Latchayya ed Emilie Alba Paltrinieri : Kevin Latchayya ed Emilie Alba Paltrinieri si aggiudicano i Tricolori assoluti Medal Kevin Latchayya (Royal Park I Roveri) ed Emilie Alba Paltrinieri (Villa Condulmer) hanno vinto i Campionati Nazionali assoluti Medal, intitolati ai due grandi fratelli del Golf Italiano, il maschile a Franco Bevione e il femminile a Isa Goldschmid e disputati sui percorsi dell’Olgiata Golf Club e del Circolo del Golf Roma Acquasanta. Nella gara maschile Kevin ...

Golf – Gian Paolo Montali commenta la vittoria di Molinari al Bmw Pga Championship : Il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 ha commentato così il trionfo del campione torinese: “la crescita del movimento passa attraverso successi di questo prestigio” Una giornata da ricordare per il Golf italiano: Francesco Molinari trionfa nel BMW PGA Championship davanti a Rory McIlroy e oltre ottomila persone scoprono la bellezza del green a Desenzano del Garda con l’evento “Golf in Piazza”, tappa inaugurale del 2018 della Road to ...