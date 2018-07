Golf – Campionati Europei a Squadre | Italia favorita dopo gli ottimi risultati di due

sportfair

: RT @AostaNews24: Cervinia - Dal 12 al 18 luglio i campionati italiani di Golf under 14 - CerviniaValt : RT @AostaNews24: Cervinia - Dal 12 al 18 luglio i campionati italiani di Golf under 14 - AostaNews24 : Cervinia - Dal 12 al 18 luglio i campionati italiani di Golf under 14 - eddiesmb59 : RT @GolfToday_it: Melgrati e Cristoni, quando la mente d’acciaio incontra lo tsunami. Il video report dei Campionati Cadetti -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Le formazioni Amateur, Boys, Ladies e Girls pronte per iIniziano i(10-14 luglio) per le formazioni Amateur, Boys, Ladies e Girls dove l’sarà tra le favoritedue anni in cui è stata grande protagonista. Nel 2016 ha conquistato l’oro con il team Girls ed è stata l’unica nazione ad avere tre compagini in semifinale e nel 2017 è stata addirittura l’unico Paese a salire sul podio in tutte e quattro le gare con due argenti conquistati dalle formazioni femminili e due bronzi ottenuti da quelle maschili. Tutti isi svolgono con la stessa formula.la qualificazione su 36 buche medal (cinquegiornalieri su sei validi per la classifica) le prime otto compagini saranno ammesse nel primo girone di match play in cui si competerà per il titolo. Le altre accederanno nel secondo e nel terzo (solo per ...