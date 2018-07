God Eater 3 si mostra in nuove immagini di gioco

God Eater 3 : Bandai Namco svela nuovi dettagli : Bandai Namco Entertainment Europe ha presentato un nuovo personaggio e un Aragami, oltre a due nuove meccaniche di gioco per GOD EATER 3, action-RPG per PlayStation 4 e PC ambientato in un universo post-apocalittico. nuovi dettagli per GOD EATER 3 Zeke Pennywort si unisce al gruppo come compagno di viaggio del protagonista Yugo, impugnando una delle nuove AGEs (Adaptive God EATERs), armi particolarmente potenti e letali. È ...