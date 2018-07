Gli Stati Uniti hanno fatto i prepotenti in materia di allattamento

Le tante favole per adulti deGli Stati Uniti - il più grande palcoscenico del mondo - dove la cultura è soprattutto cinema : Il guaio è che la risposta arriverà, prima che dalla 'scienza', dagli immaginifici soggettisti cinematografici; e si ripeterà lo scandaloso fenomeno della Scienza che elaborerà modelli matematici ...

La settimana neGli Stati Uniti - Corte suprema e Trump in Europa : Per questo la Federal Reserve continuerà con la sua politica di normalizzazione che attraverso nuovi rialzi del costo del denaro nel 2019, farà uscire gli Stati Uniti dall'era degli stimoli post ...

Cristiano Ronaldo e l’incredibile statistica in Champions League : neGli ultimi 10 anni ha segnato più gol della Juve : Cristiano Ronaldo superlativo in tutte le sue sfaccettature, in Champions League però il portoghese sembra esaltarsi ulteriormente Cristiano Ronaldo si sa, è uno dei calciatori più forti della storia del calcio e della Champions League. I suoi numeri nella competizione sono altisonanti e negli ultimi 10 anni ha vinto più di tutti nella tanto agognata Champions. Adesso che Cristiano Ronaldo sembra avvicinarsi alla Juventus, balza agli occhi ...

Si è scoperto che la famiglia di Anna Frank provò a scappare neGli Stati Uniti : Il padre di Annelies Frank, nota in Italia col nome Anna Frank, provò in due occasioni a ottenere i documenti per permettere a lui e alla sua famiglia di emigrare negli Stati Uniti. Lo ha rivelato il 6 luglio una ricerca The post Si è scoperto che la famiglia di Anna Frank provò a scappare negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Decine di incendi neGli Stati Uniti occidentali : 1 morto in California - : I roghi sono divampati in Alaska, New Mexico, Colorado, Nevada, Arizona, ma non solo. Per le autorità uno dei fattori che ha contribuito al proliferare dei focolai è l'ondata di caldo che ha colpito ...

Clima - Papa Francesco : “Tutti Gli Stati onorino gli impegni assunti a Parigi” : “Il Vertice COP24 sul Clima, programmato a Katowice (Polonia) nel dicembre prossimo, può essere una pietra miliare nel cammino tracciato dall’Accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per l’attuazione di quell’accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare gli impegni assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi Climatica“: lo ha dichiaro il Papa dando udienza ai partecipanti ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia sperimentale neGli Stati Uniti : Un’Italia totalmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Tucson, USA, per la quarta prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località statunitense si terrà l’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra. Per lo skeet, le cui due gare si svolgeranno tra l’11 ed il 13 ...

Scott Pruitt si è dimesso da capo dell’EPA neGli Stati Uniti : Scott Pruitt si è dimesso da amministratore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) degli Stati Uniti, in seguito alle numerose polemiche per le sue spese personali portate avanti con fondi dell’agenzia. In una lettera inviata al presidente statunitense Donald Trump, The post Scott Pruitt si è dimesso da capo dell’EPA negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Dazi - la Cina attacca Gli Stati Uniti : 'Da loro bullismo commerciale' : Gli Stati Uniti con una mossa da "bullismo commerciale" hanno imposto Dazi per 34 miliardi di dollari sull'import cinese dando il via alla più grande guerra commerciale nella storia: lo afferma il ...

Migranti - Salvini chiude i rubinetti alle coop : spostati 42 milioni dall'accoGlienza ai rimpatri : Matteo Salvini chiude i rubinetti ai fan dell'accoglienza. Ben 42 milioni di euro dei fondi per l'immigrazione sono stati, infatti, spostati, dalla voce "accoglienza" alla voce "rimpatri". Una mossa che serve, da una parte, ad affamare le cooperative rosse e i buonisti che negli ultimi anni hanno lucrato sull'accoglienza degli immigrati in Italia. "Quello che era un business che faceva arricchire pochi sulle spalle di molti - ha annunciato il ...

Milano : nascondono droga e armi in casa - madre e fiGlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano. A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla cri