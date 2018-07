Gli ospiti di Radio Stop Festival a Marina di Cecina LI il 10 luglio da Einar a Irama e

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Andria da Lorenzo Fragola ad Ermal Meta e Tom Walker : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Andria (BT) in programma per domenica 15 luglio. Tanti sono gli artisti italiani ed internazionali attesi per la terza tappa della tournée estiva di Radionorba che dopo Ostuni e Lecce approda ad Andria (Bari) domenica prossima. Ci sarà l'atteso Tom Walker, il cantautore britannico in radio con My Way in questa calda estate 2018. Non mancherà il vincitore del Festival di Sanremo ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : cantanti e ospiti il 9 luGlio su Rai 1 : UNA Voce PER Padre PIO 2018. Va in onda stasera in tv lunedì 9 luglio 2018 su Rai 1 l’evento che unisce musica e beneficenza. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della serata. DOVE VEDERE DIRETTA TV E STREAMING Una Voce per Padre Pio 2018: cantanti e ospiti il 9 luglio su Rai 1 Una Voce per Padre Pio 2018, giunto quest’anno alla 19° edizione, va in onda su Rai 1 in seconda serata alle ore 23:30. Per la prima volta ...

Come seguire Radionorba Battiti Live in TV e streaming l’8 luglio : tutti Gli ospiti di Lecce : Vuoi scoprire Come seguire Radionorba Battiti Live in TV e streaming l'8 luglio? Non ti resta che leggere le righe che seguono e sapere dove sintonizzarti per vedere le esibizioni dei tuoi artisti preferiti. La musica di Radionorba riparte quindi da Lecce dopo la prima tappa a Ostuni. Per la prima volta nelle storia della kermesse, il palco sarà allestito in piazza Libertini, ai piedi del Castello Carlo V. La conduzione è ancora una volta ...

Anticipazioni Balalaika – verso la finale - puntata del 7 luGlio. Gli ospiti : Sabato 7 luglio alle ore 22.00 su Canale 5, al termine della sfida valida per i quarti di finale Russia e Croazia nuovo appuntamento con Balalaika – verso la finale”. Conducono, come sempre, Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band. Il programma nelle ultime puntate sta andando benissimo in termini di ascolti tv. La puntata di ieri, 5 luglio, ad esempio, ha raggiunto il record. 3.1 milioni di ...

#WindSummerFestival – Prima serata del 5 luglio 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

Wind Summer Festival 2018 | Prima puntata 5 luGlio | Anticipazioni e cantanti ospiti : Da giovedì 5 luglio, in Prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, tutte le settimane per quattro puntate, va in onda il “Wind Summer Festival 2018”, l’imperdibile appuntamento con le canzoni dell’estate dal palco di Piazza del Popolo, a Roma. A condurre la serata Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Noi di TvBlog seguiremo, insieme a voi, l'appuntamento con il nostro consueto liveblogging.prosegui la ...

Balalaika - puntata del 5 luGlio. Gli ospiti : Venerdì 6 luglio alle ore 22.00 su Canale 5, al termine della sfida valida per i quarti di finale Brasile vs Belgio, nuovo appuntamento con il programma sportivo Balalaika –Verso la finale condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione straordinaria e talvolta irriverente della Gialappa’s Band. Ricordiamo che oltre alla sfida delle ore 20.00 ci sarà anche la partita delle ore 16.00 tra Uruguay e Francia sempre in onda su Canale ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Prima puntata - ospiti e diretta : J-Ax e i The Kolors sul palco (5 luGlio) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, ecco le anticipazioni della Prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:08:00 GMT)

Scaletta del Wind Summer Festival e ospiti del 5 luGlio da Fabrizio Moro e Ultimo a Ermal Meta e Irama : La Scaletta del Wind Summer Festival, valida per la prima serata, è disponibile in questo post. L'elenco degli artisti che vedremo questa sera su Canale 5 è già noto in quanto il Festival dell'estate è giù stato registrato. La registrazione della prima serata si è tenuta a Roma, in Piazza del Popolo, lo scorso venerdì 22 giugno e ha visto sul palco una serie di artisti per la presentazione dei rispettivi nuovi singoli in radio per ...

Wind Summer Festival 2018/ Prima puntata : diretta - ospiti e il meccanismo di voto (5 luGlio) : Wind Summer Festival 2018, ecco le anticipazioni della Prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:43:00 GMT)

#WindSummerFestival – Prima serata del 5 luglio 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

NON DISTURBARE - PAOLA PEREGO/ Ospiti : Iva Zanicchi e Naike Rivelli - i segreti privati e Gli amori passionali : Non DISTURBARE torna in onda oggi, lunedì 2 luglio, in seconda serata su Raiuno: Iva Zanicchi e Naike Rivelli si raccontano ai microfoni di PAOLA PEREGO.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Balalaika - anticipazioni ed ospiti del 3 luGlio : Martedì 3 luglio alle ore 22.00 su Canale 5, al termine della sfida valida per gli ottavi di finale “Colombia-Inghilterra”, nuovo appuntamento con la trasmissione sportiva di Mediaset Balalaika – Verso la finale. Alla conduzione, come al solito, il duo Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band. Vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti. Balalaika, anticipazioni ed ospiti del 3 luglio Immagini di ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce da Ghali e Capo Plaza a Luca Carboni e Giusy Ferreri : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce. La seconda tappa della tournée itinerante della radio del Sud Italia si terrà domenica 8 luglio in Piazza Libertini a Lecce ed accoglierà sul palco alcuni degli artisti italiani ed internazionali in promozione nel corso del periodo estivo. Sul palco di Radionorba Battiti Live a Lecce saliranno Mario Biondi, Dolcenera, Boomdabash e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Takagi ...