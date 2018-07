Gli infettivologi mettono in guardia da possibili ' scappatoie' sui vaccini

"Vaccinarsi è l'unico rimedio contro il morbillo" : allarme de Gli infettivologi : Gli infettivologi italiani della Simit non usano giri di parole: vaccinarsi è l'unico rimedio contro il morbillo, che torna a colpire persino "il civilissimo" Giappone, dichiarato free nel 2015...

Vaccini - Gli infettivologi : “Abolire l’obbligo sarebbe da irresponsabili” : “I Vaccini obbligatori utilizzati nell’infanzia sono gli stessi usati con identica tempistica e modalità di somministrazione in tutto il mondo. Gli effetti indesiderati riportati sono meno frequenti di quelli di qualsiasi farmaco e assolutamente inferiori ai benefici individuali e per la società. Coperture vaccinali che garantiscano l’immunità di gregge devono ancora essere consolidate. L’abolizione ...

Aids : appello deGli infettivologi contro il negazionismo : “Dobbiamo lottare contro il negazionismo. Il Ministero della Salute e gli Ordini professionali intervengano a protezione dei cittadini”. Per Massimo Galli, Presidente SIMIT, occorre intervenire con fermezza. La recente vicenda dell’autotrasportatore di Ancona HIV positivo, arrestato con l’accusa di lesioni colpose gravissime per aver avuto rapporti sessuali non protetti con un elevato numero di partner, riporta ...