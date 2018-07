Giorgia Meloni e le magliette azzurre Video | “Migranti? Stato si occupi degli italiani

Mario Mantovani : 'Forza Italia mi ha lasciato solo. Addio Berlusconi - vado con Giorgia Meloni' : Dopo l'ingresso di Simone Furlan, Giorgia Meloni aggiunge una nuova freccia al suo arco. È il caso di Mario Mantovani , ex vicepresidente della Regione Lombardia. Un forzista della prima ora, che ...

Giorgia Meloni - lo sfottò sulla maglia rossa per gli immigrati : 'Mi manca solo il Rolex e un attico a New York' : Da Roberto Saviano e Gad Lerner , l'iniziativa di indossare una maglietta rossa per protestare contro Matteo Salvini e il governo sulla stretta sull'immigrazione ha riscosso un discreto successo tra ...

Giorgia Meloni contro la protezione umanitaria : 'Un trucco per trasformare clandestini in rifugiati' : Anche Giorgia Meloni , come Matteo Salvini , punta il dito contro la cosiddetta protezione umanitaria, 'un'anomalia che esiste solo in Italia e con la quale si riconosce un permesso di soggiorno ...

Giorgia Meloni demolisce David Parenzo - la lezione su George Soros : 'Ecco chi è - altro che filantropo' : Povero David Parenzo , il 'Topo Gigio' de La7. Un paio di giorni fa il massacro a In Onda , il programma che conduce, ad opera di Vittorio Feltri : dopo un sonoro 'vaffa' , il direttore ha abbandonato ...

Giorgia Meloni - Simone Furlan e l'esercito di Silvio passano con Fratelli d'Italia : addio a Silvio Berlusconi : Insomma, la Meloni fa campagna acquisti, riflettendo anche sul suo ruolo e sul suo futuro, sia nel centrodestra che nella politica italiana. L'ingresso di Furlan, per lei, è un aiuto 'nella ...

Giorgia Meloni - fuga da Fratelli d'Italia : chi va con la Lega e perché per Matteo Salvini non è un affare : Il vento gonfia le bandiere di Pontida e trascina su quel pratone gli stendardi un po' derelitti degli alleati di centrodestra in astinenza di potere. Se a farne le spese è soprattutto, in termini ...

Giorgia Meloni smonta le balle di Tito Boeri : 'Vai a candidarti col Pd' : No, Boeri: ci servono risorse per aiutare le famiglie italiane a mettere al mondo dei figli, risorse che se noi continuiamo a spendere per gli immigrati non avremo mai'.

Guido Crosetto : 'Matteo Salvini non ha bisogno di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - ha già il M5s' : ' Matteo Salvini non ha bisogno di fare il governo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni '. Ospite di Agorà, su Raitre, Guido Crosetto spiega che il leader della Lega ormai ha dalla sua parte il ...

Tito Boeri - Giorgia Meloni lo umilia : 'Se vuole fare politica...'. Affondato con tre parole : Giorgia Meloni attacca Tito Boeri. 'Se vuoi fare politica, dimettiti e candidati con il Pd'. Con un video social, il leader di Fratelli d'Italia attacca il presidente dell'Inps per la sua frase sugli italiani: 'Ci sono lavori che non vogliono più ...

AIDA NIZAR SI TUFFA NELLA FONTANA DI PIAZZA NAVONA / Anche Giorgia Meloni attacca la spagnola : "Ignorante!" : Dopo il tuffo NELLA FONTANA di Trevi, AIDA NIZAR ripete la bravata e fa il bagno in PIAZZA NAVONA. La replica di Barbara d'Urso: "Spero l'abbiano multata".(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:03:00 GMT)

