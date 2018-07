GIGI BUFFON AL PSG Video presentazione | Quando non sarò più al top appenderò i

GIGI BUFFON al Psg/ Video presentazione : "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sarei felice ma.." : Gigi Buffon, presentazione in diretta: il portiere ha parlato alla stampa da giocatore del Psg. Dichiarazioni a tutto tondo sulla Champions League, i Mondiali e il campionato francese(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:28:00 GMT)

Calciomercato Psg - GIGI BUFFON - ri - scopre la Francia : esista una città omonima a 200 km da Parigi : Ed è quello più importante, la Coppa del Mondo. Il destino gliel'aveva promesso: Buffon può vincere solo se gioca contro la Francia, e così è stato. Nei 120 minuti più importanti della sua carriera, ...

Il giorno più nero di GIGI Buffon : Più che un annuncio, uno choc di massa. Gianluigi Buffon continuerà la sua carriera nel Paris Saint-Germain e i tifosi juventini si precipitano a commentare post e articoli sullo storico portiere bianconero ingaggiato dal team francese fra ira e tanta, tantissima, delusione. Si sentono “amareggiati”, “traditi”, “presi in giro”, e non nascondono “il dolore” per una scelta che ha avuto ...

Le prime foto di GIGI BUFFON con la maglia del Psg : Amarezza tra i tifosi bianconeri. Gigi Buffon dopo 17 anni non vestirà più la casacca della Vecchia Signora. Sono disponibili

Calcio : è ufficiale - GIGI BUFFON è un giocatore del Paris Saint Germain : È ufficiale: il portiere italiano Gianluigi Buffon giocherà per un anno con il Paris Saint Germain. L'annuncio è del Presidente del Psg, il qatariota Nasser Al-Khelaifi: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Gianluigi Buffon nella nostra grande famiglia". Per Buffon un contratto di un anno con l'opzione per il secondo. "È con una grande sensazione di felicità che mi ...

GIGI BUFFON - lunedì la presentazione in grande stile al Psg : lunedì sarà il gran giorno di Gianluigi Buffon, 40 anni, al Psg. Nella capitale transalpina infatti è tutto pronto per la presentazione in grande stile del portiere ex Juventus: visite mediche, firma ...

Buffon al Psg - Parco dei Principi e Tour Eiffel ‘addobbati’ a festa : Parigi è pronta ad accogliere GIGI in stile… Neymar! : Gigi Buffon al Psg, a Parigi è tutto pronto per accogliere in pompa magna il portiere italiano per tanti anni protagonista alla Juventus Per un campione che potrebbe arrivare alla Juventus, ce n’è un altro che firma con un’altra squadra. L’ufficialità di Gigi Buffon al Psg potrebbe essere effettiva infatti nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica nella carriera del portiere dopo i suoi anni in bianconero. ...

GIGI BUFFON al Psg - la squadra dei nababbi? : «Molla la palla, il rigore lo tiro io». La sceneggiata dello scorso settembre tra Edinson Cavani e Neymar intorno al dischetto rappresenta alla perfezione il pericolo che si corre a riunire troppi galli nello stesso pollaio. Un rischio che, ormai da anni, il Psg ha deciso di prendersi, infarcendo lo spogliatoio di prime donne. Da Ronaldinho a Leonardo, da Beckham a Ibrahimovic, fino – forse – a Gigi Buffon: secondo le ultime ...

