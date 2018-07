GIGI BUFFON AL PSG Presentazione in diretta | la concorrenza di Aréola e Trapp

GIGI Buffon/ Psg - presentazione in diretta : info streaming video e tv - la conferenza stampa : Gigi Buffon, presentazione in diretta: info streaming video e tv, lunedì 9 luglio il Psg svela ufficialmente alla stampa il suo nuovo portiere, che arriva dopo 17 anni con la Juventus(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 03:00:00 GMT)

Le prime foto di GIGI BUFFON con la maglia del Psg : Amarezza tra i tifosi bianconeri. Gigi Buffon dopo 17 anni non vestirà più la casacca della Vecchia Signora. Sono disponibili

Calcio : è ufficiale - GIGI BUFFON è un giocatore del Paris Saint Germain : È ufficiale: il portiere italiano Gianluigi Buffon giocherà per un anno con il Paris Saint Germain. L'annuncio è del Presidente del Psg, il qatariota Nasser Al-Khelaifi: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Gianluigi Buffon nella nostra grande famiglia". Per Buffon un contratto di un anno con l'opzione per il secondo. "È con una grande sensazione di felicità che mi ...

GIGI BUFFON - lunedì la presentazione in grande stile al Psg : lunedì sarà il gran giorno di Gianluigi Buffon, 40 anni, al Psg. Nella capitale transalpina infatti è tutto pronto per la presentazione in grande stile del portiere ex Juventus: visite mediche, firma ...

Buffon al Psg - Parco dei Principi e Tour Eiffel ‘addobbati’ a festa : Parigi è pronta ad accogliere GIGI in stile… Neymar! : Gigi Buffon al Psg, a Parigi è tutto pronto per accogliere in pompa magna il portiere italiano per tanti anni protagonista alla Juventus Per un campione che potrebbe arrivare alla Juventus, ce n’è un altro che firma con un’altra squadra. L’ufficialità di Gigi Buffon al Psg potrebbe essere effettiva infatti nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica nella carriera del portiere dopo i suoi anni in bianconero. ...

GIGI BUFFON al Psg - la squadra dei nababbi? : «Molla la palla, il rigore lo tiro io». La sceneggiata dello scorso settembre tra Edinson Cavani e Neymar intorno al dischetto rappresenta alla perfezione il pericolo che si corre a riunire troppi galli nello stesso pollaio. Un rischio che, ormai da anni, il Psg ha deciso di prendersi, infarcendo lo spogliatoio di prime donne. Da Ronaldinho a Leonardo, da Beckham a Ibrahimovic, fino – forse – a Gigi Buffon: secondo le ultime ...

Leo Bonucci lascia il Milan e raggiunge GIGI BUFFON al Psg : Game over per Leonardo Bonucci. Il giocatore è pronto a lasciare il Milan. Il capitano rossonero è approdato a Milano

GIGI BUFFON da domani sarà un giocatore del Psg : Gigi Buffon saluta la Juve: “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi – ha scritto il portiere sui

GIGI Buffon-Alena Seredova : “Si sono rivisti!”. Le foto esclusive : cosa è successo all’incontro a quattro anni dalla separazione : Queste foto e questo incontro erano attesi da molto tempo: quattro anni per la precisione. Dopo un matrimonio durato ben nove anni, Gigi Buffon e Alena Seredova si sono detti addio nel 2014 e da allora le loro strade si sono separate. Lei è fidanzata col manager Alessandro Nasi, mentre lui è papà di Leopoldo Mattia, nato dalla sua relazione con la conduttrice Sky Ilaria D’Amico. Gli ex però si sono rincontrati, fotografati da ‘Diva ...

