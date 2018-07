Giappone | emergenza alluvioni | 100 morti e 30mila sfollati

MALTEMPO IN Giappone / Video 46 morti - 50 dispersi - 3 milioni di evacuati : riunione d'emergenza del premier Abe : MALTEMPO in GIAPPONE Video , 46 morti , 50 dispersi , 3 milioni di evacuati : una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Emergenza morbillo in Giappone : si contano 161 casi : La segnalazione all’Oms di un’epidemia di morbillo in corso in Giappone merita alcune considerazioni. Al 20 maggio 2018 il Giappone conta 161 casi di morbillo. Il caso indice, da cui l’epidemia avrebbe avuto origine è probabilmente un viaggiatore internazionale in cui il morbillo è stato diagnosticato nella prefettura di Okinawa il 20 marzo 2018. Va sottolineato che il Giappone era stato dichiarato libero dal morbillo nel marzo 2015, quando era ...