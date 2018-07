Giappone | 112 morti per le alluvioni | premier Abe annulla viaggio

ALLUVIONE Giappone - 112 MORTI E PAESE IN GINOCCHIO/ Video ultime notizie : Papa “benedizioni a tutto il Paese” : ALLUVIONE in GIAPPONE: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:32:00 GMT)