Già finita l'era cinese del Milan? Il fondo Elliott prende il controllo : Finisce il 9 luglio l’era cinese del Milan: Elliott diventa il proprietario del club rossonero. A riferirlo è il Sole 24 Ore. Lo confermano alcune fonti dell’Agi, anche se mancano ancora le comunicazioni formali delle due società. Da quando ha acquistato la società grazie al prestito del fondo americano, Li Yonghong ha collezionato solo fallimenti e scadenze mancate: l’ultima era quella di ...

Mondiali Russia 2018 - brutte notizie dal ritiro del Brasile : rassegna iridata Già finita per Danilo : Il difensore brasiliano, infortunatosi nel match contro la Svizzera, ha terminato anzitempo il Mondiale: a confermarlo è lo staff tecnico della Seleçao brutte notizie dal ritiro del Brasile, il difensore Danilo deve dire addio ai Mondiali per un infortunio alla caviglia. Il giocatore 26enne del Manchester City non sarà dunque a disposizione nella delicata sfida dei quarti di finale di oggi contro il Belgio. “Il giocatore si è ...

Roma - la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati sudanesi : “Non siamo criminali. La Raggi ci incontri” : Era il simbolo della comunità sudanese a Roma. L’immobile di via Scorticabove, nella zona industriale della Tiburtina a Roma est, è stato sgomberato questa mattina intorno alle otto dalle forze dell’ordine. 120 persone (80 quelle presenti al momento dello sgombero) – tutti rifugiati già in possesso di protezione internazionale, regolari e alcuni con la cittadinanza italiana – sono state portate fuori da questo complesso. ...

Federica Lepanto del Grande Fratello single : è finita di nuovo con Gianfilippo : Grande Fratello, Federica Lepanto non è più fidanzata con Gianfilippo Lavuri Federica Lepanto, la vincitrice del Grande Fratello 14, è di nuovo single. La giovane ha annunciato sui suoi profili social che è finita la storia d’amore con il modello Gianfilippo Lavuri. Per la coppia si tratta della seconda rottura: già in passato si erano […] L'articolo Federica Lepanto del Grande Fratello single: è finita di nuovo con Gianfilippo ...

Anticipazioni Temptation Island : è Già finita tra Ida e Riccardo? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Temptation Island non è Uomini e Donne (anche se molti estimatori potrebbero dire che la dose di trash è la medesima): il primo consolida o distrugge le coppie; il secondo le crea. Nonostante le coppie uscite da Uomini e Donne durino ormai come il proverbiale gatto in tangenziale, sono in molti coloro che desiderano mettersi alla prova sull’isola delle tentazioni. Tra ...

Luna di miele finita fra M5S e il sociologo De Masi : "Rischia di sgretolarsi - Salvini se li mangia" : Quello che vede non gli piace. La speranza che i 5 Stelle portassero una ventata di novità nella politica italiana si sta consumando giorno dopo giorno, specie dal giorno dell'alleanza con la Lega che ha portato al Governo Conte. Per il sociologo Domenico De Masi, intervistato dal Corriere della Sera, tutto questo rafforza la sua convinzione che per M5S era "meglio il Pd"."Salvini si sta mangiando il Movimento. I Cinque Stelle sono un ...

Tria spegne il sogno flat tax. Già finita la festa gialloverde : Il coordinatore di Fdi, Guido Crosetto, s'è rivolto così al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante l'audizione presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. Il titolare del ...

Uomini e Donne - Claudio Sona e Mario Serpa : storia finita per colpa della distanza? La reazione dell'ex corteggiatore : La notizia riguardante la nuova rottura tra Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne e primo tronista gay nella storia del programma condotto da Maria De Filippi, e Mario Serpa, il corteggiatore da lui scelto al termine del trono e opinionista del Trono Classico di quest'edizione, risale a pochi giorni fa.Seppur non inizialmente confermata ufficialmente da nessuno dei due, Claudio e Mario si sarebbero lasciati per la seconda volta nel ...

Giappone-Senegal - partita del Gruppo H dei Mondiali - è finita 2-2 : Nella seconda partita dei Mondiali in programma oggi, Giappone e Senegal hanno pareggiato 2-2: con il punto ottenuto rimangono entrambe prime a pari merito nel Gruppo H. A Ekaterinburg il Senegal è andato in vantaggio nel primo tempo con Sadio The post Giappone-Senegal, partita del Gruppo H dei Mondiali, è finita 2-2 appeared first on Il Post.

Mercato NBA - Milos Teodosic : è Già finita la sua avventura ai Clippers? : Ci ha messo tanto prima di scegliere di fare il grande passo e volare dall'altra parte dell'oceano, ma quella di Milos Teodosic in NBA potrebbe essere stata soltanto una breve , e sfortunata, ...

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2018 / La maglia gialla. Gpm - situazione definita (8^ tappa Bellinzona) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA: la maglia gialla è di Richie Porte alla vigilia della 8^ tappa, prevista oggi a Bellinzona. Vediamo le altre graduatorie alla penultima frazione della corsa.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Uomini e donne - tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum è Già finita : “[…] Mi sento di comunicarvi che il rapporto tra me e Virginia è arrivato ad una battuta d’arresto”. Chi parla attraverso una Instagram Story è Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e donne che a poche settimane dalla scelta comunica ai follower che tra lui e Virginia Stablum è già finita. Una notizia che però non coglie di sorpresa, dal momento che in molti avevano ritenuto che Nicolò avesse scelto con la testa e non ...

Conte alla Camera tra gaffe - urla e fogli sparsi : la bonaccia è Già finita : Parte a Montecitorio il treno del governo, ma nella bolgia. Altro che fair-play, come quello che s?è visto l?altro giorno in Senato. Altro che Grande bonaccia delle Antille -...

