Germania | a maggio cala il surplus della bilancia commerciale

Germania : a maggio produzione industria +2 - 6% su mese : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – Riparte con un passo più veloce del previsto la produzione industriale tedesca. A maggio, si è registrato un incremento congiunturale del 2,6% dopo la contrazione dell’1,3% che si era avuta nel mese di aprile. Secondo le stime, la crescita era limitata un aumento marginale dello 0,3%. Escluse energia e costruzioni, l’aumento è stato del 2,7%. Su base annua, la produzione industriale è stata del ...

Germania : a maggio produzione industria +2 - 6% su mese : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – Riparte con un passo più veloce del previsto la produzione industriale tedesca. A maggio, si è registrato un incremento congiunturale del 2,6% dopo la contrazione dell’1,3% che si era avuta nel mese di aprile. Secondo le stime, la crescita era limitata un aumento marginale dello 0,3%. Escluse energia e costruzioni, l’aumento è stato del 2,7%. Su base annua, la produzione industriale è stata ...

Germania - a maggio ordini industria +2 - 6% dopo 4 mesi in calo : Roma, 5 lug., askanews, - Corposo rimbalzo degli ordinativi dell'industria in Germania, un più 2,6 per cento a maggio che interrompe quattro mesi consecutivi di contrazione. Da rilevare tuttavia che ...

Germania - forte rimbalzo degli ordinativi industriali a maggio : Teleborsa, - Crescono più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania. Nel mese di maggio, si è registrato una salita del 2,6% rispetto al calo dell'1,6% rivisto di aprile, -2,5% la prima ...

Germania - forte rimbalzo degli ordinativi industriali a maggio : Crescono più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania. Nel mese di maggio, si è registrato una salita del 2,6% rispetto al calo dell'1,6% rivisto di aprile, -2,5% la prima lettura,. Il ...

Germania - commercio al dettaglio frena a maggio : Teleborsa, - Segnali negativi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di maggio, le vendite hanno registrato un calo del 2,1% su mese dopo il +1,6% registrato nel mese precedente , rivisto ...

Germania - commercio al dettaglio frena a maggio : Segnali negativi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di maggio, le vendite hanno registrato un calo del 2,1% su mese dopo il +1,6% registrato nel mese precedente , rivisto al ribasso da +...

Germania - in salita i prezzi all'ingrosso di maggio : Nel mese di maggio , i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 2,9% su base annuale, in aumento rispetto al +0,8% del mese precedente. Lo annuncia l 'Ufficio Federale di ...

Germania - attesa in accelerazione l'inflazione a maggio : Teleborsa, - Accelera l'inflazione in Germania. I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero segnare un aumento tendenziale del 2,2% nel mese di maggio, rispetto al +1,6% ...

Germania - attesa in accelerazione l'inflazione a maggio : Accelera l'inflazione in Germania. I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero segnare un aumento tendenziale del 2,2% nel mese di maggio, rispetto al +1,6% di aprile. Il ...

Germania Eldorado del lavoro : disoccupazione ancora in calo a maggio : Teleborsa, - La disoccupazione in Germania scende ancora , confermandosi ai minimi storici , ovvero ai livelli più bassi dalla riunificazione tedesca. Secondo il Federal Labour Office, il tasso di ...

Germania Eldorado del lavoro : disoccupazione ancora in calo a maggio : La disoccupazione in Germania scende ancora , confermandosi ai minimi storici , ovvero ai livelli più bassi dalla riunificazione tedesca. Secondo il Federal Labour Office , il tasso di disoccupazione ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Germania (25 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi venerdì 25 maggio si giocherà Italia-Germania, primo match della Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) inizia la lunga estate degli azzurri che sfideranno subito i vicecampioni d’Europa nella prima partita della neonata competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere con la compagine allenata da Andrea Giani che ci aveva già battuto nella fase a gironi dell’ultima ...

Germania : economia piú debole a maggio - giù maifattura e servizi : Indietreggia l'indice Pmi manifatturiero in Germania sceso a maggio al 56,8 dal 58,1 di aprile, al di sotto delle previsioni. Lo comunica IHS Markit, specificando che anche l'indice relativo ai ...