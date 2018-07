Germania 2006 | la grande festa degli Azzurri campioni del mondo

Italia-Germania 2-0 - Mondiali 2006 : il ricordo di un trionfo che abbiamo preferito dimenticare… : No, non è un errore dell’autore. L’argomento è Italia-Germania del 2006. E’ vero, è in corso la rassegna iridata del 2018 e tra qualche giorno avranno inizio i quarti di finale. Mondiali che non ci vedono protagonisti, eliminati da chi c’è ed è tra le migliori otto squadre, ovvero la Svezia. Ma veniamo al ricordo. Era il 4 luglio 2006, il match era quello al Westfalenstadion di Dortmund (Germania) e la Nazionale azzurra ...