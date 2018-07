Genoa | Ballardini | ' Romulo un grande giocatore Su Spinelli e Lapadula'

Genoa - ecco Spinelli IV : un altro baby bomber alla corte di Ballardini : Genova - Nel segno della tradizione. Argentino, come tanti attaccanti entrati nella storia del Grifone. E con un cognome già conosciuto nel mondo Genoa. Di chi parliamo? Di Claudio Paul Spinelli , attaccante classe '97 del Tigre, pronto a vestirsi di rossoblù. La trattativa è praticamente chiusa: dopo l'ivoriano Kouamé del Cittadella, il ...

Inizia la stagione del Genoa : tante novità per Ballardini : Un Genoa tutto nuovo quello che oggi Inizia la nuova stagione tra visite mediche e test. Molti i giocatori che non vestiranno più la maglia del club più antico d’Italia tra cessioni e mancati rinnovi, con la conferma del tecnico Davide Ballardini che alla terza esperienza in rossoblù si è guadagnato per la prima volta il rinnovo del contratto dopo la rimonta culminata nella salvezza anticipata dell’ultimo campionato. Tra gli ...

Genoa show sul mercato : ecco come cambia l’11 di Ballardini in attesa dell’ultimo “regalo”… : Genoa attivissimo sul mercato, mister Ballardini sta già pensando all’11 per la prossima stagione, in attesa del centravanti… Il Genoa sta lavorando alacremente sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di mister Ballardini, con lo scopo di non navigare in acque agitate nella prossima stagione. Il ds Perinetti sta per mettere a segno altri due colpi importanti dopo l’ufficialità dell’arrivo di Sandro. Oggi ...

Calciomercato Genoa - arriva il primo il centrocampista per Ballardini : Calciomercato Genoa – Il Genoa è rimasto letteralmente stregato dal centrocampista del Venezia Leo Stulac, si tratta di una richiesta da parte di Ballardini che ha visionato il calciatore in diverse occasioni. In particolar modo in centrocampista sloveno è stato grande protagonista nella gara dei playoff contro il Perugia con un gol fantastico, da qui la decisione del Genoa di affondare il colpo. La trattativa è ben impostata e potrebbe ...

Calciomercato Genoa - le ultime da Ballardini : Perin - Giuseppe Rossi e Medeiros : Calciomercato Genoa – Sono ore già calde per il Calciomercato del Genoa che si muove in vista della pRossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione importante. Il presidente Preziosi sta valutando alcune situazioni di mercato su tutte quella di Perin, ormai vicino alla Juventus, ecco le parole del tecnico Ballardini: “sarà importante condividere le scelte con la società, vedere quali ruoli serve rinforzare e avere ...

Calciomercato Genoa - Ballardini : «Perin? Non abbiamo pensato a un sostituto» : DA ROSSI A PANDEV - 'Rossi ha ripreso ad allenarsi bene negli ultimi due mesi - continua Ballardini a Sky Sport - l'augurio è che stia bene fisicamente e possa lavorare con continuità, deliziandoci ...

Ballardini : 'Il mio Genoa? Vorrei un regista classico e giocatori esperti' : Genova - Mister Ballardini, quando ha capito, davvero, che la missione era compiuta, al di là della diplomazia? 'Dopo la vittoria con il Cagliari. Venivamo dal pareggio con la Spal e poi c'era il ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Perin in uscita? Solo per una big...» : E' molto legato al Genoa e per me è uno dei migliori portieri, non Solo in Italia ma in tutto il mondo'. BENEVENTO-Genoa 1-0: NUMERI E STATISTICHE CLASSIFICA Serie A Tags: Serie A , Genoa , ...

Benevento-Genoa 1-0 - la squadra di De Zerbi non molla di un centimetro : beffa per Ballardini [FOTO] : 1/13 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Benevento Genoa / Streaming video e diretta tv : De Zerbi vs Ballardini - probabili formazioni - quote e orario : diretta Benevento Genoa, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:47:00 GMT)

Genoa - Ballardini : 'Evitare brutte figure' : Ultima trasferta della stagione a Benevento per il Genoa di Ballardini che chiede ai suoi di non abbassare la guardia nonostante un avversario già retrocesso. 'Bisogna essere seri, altrimenti si ...

Serie A Genoa - Ballardini : «La Fiorentina ha motivazioni fortissime - la temo» : GENOVA - Esordisce così Davide Ballardini prima della sfida tra il suo Genoa e la Fiorentina : 'Temo la Viola perché è in grande condizione, hanno giocatori importanti e motivazioni fortissime'. Sul ...