Generali : al via trasferimento dipendenti Milano in torre Hadid : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Primo giorno nella torre per Generali Milano. è iniziato oggi il trasferimento di oltre duemila dipendenti del Gruppo, basati a Milano, nella avveniristica torre progettata dall’archistar Zaha Hadid nel quartiere Citylife. I primi a fare il loro ingresso sono stati il presidente Gabriele Galateri, il group ceo Philippe Donnet e il top management della compagnia, insieme ai dipendenti di Alleanza. Il ...

Valore Impresa - al via gli Stati Generali delle Pmi e delle Professioni : ... presidente di Valore Impresa - creare un equilibrio tra mondo delle scuola e mondo del lavoro, nello specifico è necessaria un'attività di raccordo concreto tra mondo universitario e mondo ...

Generali avvia cessione 89 - 9% Generali Leben in Germania : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali e il Consiglio di Sorveglianza di Generali Deutschland hanno dato avvio al processo per la cessione della quota di maggioranza di ...

Al via domani gli Stati Generali delle Pmi e delle Professioni : Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Credito, regole del mercato e fisco: questi i tre argomenti al centro dell’appuntamento di domani a Roma tra imprese, economisti e istituzioni: ‘Gli Stati Generali della Piccola Impresa e delle Professioni”. All’evento, promosso da Valore Impresa e in programma dalle 9.30 al Teatro Eliseo a Roma, sono attesi un migliaio di partecipanti da tutta Italia per un confronto-incontro ...

Viabilità : Cav Veneto - prove Generali di esodo estivo nel weekend : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Primo esodo estivo di questa stagione anche sulle competenza di CAV-Concessioni Autostradali Venete Spa. La società concessionaria di Mestre informa che saranno possibili rallentamenti o code per traffico sostenuto e a tratti intenso nelle prossimo fine settimana, in particolare nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 giugno, in concomitanza con le prime partenze.Osservati speciali soprattutto il tratto tra ...

