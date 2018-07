Gb | regina e principe Filippo disertano battesimo Louis

La regina Elisabetta e il principe Filippo assenti al battesimo del principino Louis : La regina Elisabetta e il duca di Edimburgo non parteciperanno al battesimo del principe Louis. Secondo quanto riportato dalla BBC, Buckingham Palace avrebbe tenuto a sottolineare che si tratta di una decisione già "qualche tempo fa" e che non è dovuta a problematiche di salute della regina o del suo consorte.

MEGHAN MARKLE/ Nuova gaffe con la regina Elisabetta : tende la mano al Principe Harry e.... : MEGHAN MARKLE, Nuova gaffe sotto gli occhi della Regina Elisabetta: durante un evento pubblico, tende la mano al Principe Harry che, per evitare problemi, reagisce così.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:04:00 GMT)

La principessa Charlotte che copia la regina Elisabetta mentre saluta è adorabile : <3 The post La principessa Charlotte che copia la regina Elisabetta mentre saluta è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Royal Family - la principessa (di 3 anni) Charlotte imita la regina Elisabetta. E Kate scoppia a ridere. Ecco cosa è successo : Durante la parata Trooping the Colour, in cui hanno sfilato le forze armate del Commonwealth e quelle inglesi, la Famiglia Reale, al gran completo, si è presentata come di consueto al balcone della residenza di Buckingham Palace. La piccola principessa Charlotte, osservando la regina Elisabetta, l’ha imitata nel saluto rivolto ai militari e ai civili. E la mamma Kate, accortasi della scena, è scoppiata a ridere. L'articolo Royal Family, la ...

Principe Harry e Meghan Markle : c’è una foto che non avevi mai visto nella stanza dove la regina accoglie gli ospiti : La Regina Elisabetta è la fan numero uno della coppia Principe Harry e Meghan Markle!Sua Maestà ha accolto un politico australiano a Buckingham Palace e nelle foto di rito si intravvede una cornice con un'immagine mai pubblicata prima dei due novelli sposi.--La foto fa bella mostra di sé sul tavolino dove passano tutti i diplomatici che vanno a colloquio con la Regina.Nell'immagine, Harry indossa un completo blu, mentre Meghan ha un vestito ...

La regina Elisabetta II ha conferito il titolo di Duca di Sussex al principe Harry : La regina Elisabetta II ha conferito il titolo di Duca di Sussex al principe Harry, in occasione del suo matrimonio di oggi con l’attrice americana Meghan Markle, che diventerà a sua volta duchessa di Sussex. La regina ha nominato Harry The post La regina Elisabetta II ha conferito il titolo di Duca di Sussex al principe Harry appeared first on Il Post.

Meghan Markle e Principe Harry : pubblicata l'autorizzazione della regina : Meghan Markle e il Principe Harry si sposeranno il 19 maggio, ma oggi spunta un documento più unico che raro. È stato infatti diffusa l'autorizzazione al Royal Wedding firmata dalla Regina Elisabetta ...

Ecco cosa la regina regalerà a Meghan Markle e al Principe Harry : cosa regalerà la Regina Elisabetta II ai futuri sposi per il Royal Wedding del 19 maggio? Sebbene Meghan Markle e il Principe Harry abbiano già stabilito che gli invitati non dovranno portare loro dei ...