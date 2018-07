Gb | morta la donna avvelenata da agente nervino

GB - morta donna contaminata da gas nervino Novichok/ Ultime notizie : premier May "inorridita e scioccata" : GB, morta donna contaminata da gas nervino Novichok, lo stesso impiegato per avvelenare gli Skripal: le parole della premier Theresa May. Aperta indagine per omicidio.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:09:00 GMT)

Gb - morta donna avvelenata da gas nervino : Londra, 9 lug. (AdnKronos) – Dawn Sturgess, la 44enne rimasta , è deceduta. La donna, insieme al compagno Charlie Rowley, 45 anni, era entrata in contatto con la sostanza il 30 giugno a Amesbury, nel Wiltshire, non molto lontano dalla cittadina nella quale erano stati contaminati l’ex agente russo Sergei Skripal e la figlia Yulia. Scotland Yard ha aperto un’indagine per accertare le cause e la dinamica dell’accaduto, ...

Svolta nel giallo di Alessandria - arrestato il figlio della donna ritrovata morta di freddo e con i polsi legati : Svolta nelle indagini per la morte della 71enne Igina Fabbri, avvenuta lo scorso febbraio in provincia di Alessandria. Gli inquirenti hanno arrestato il figlio 46enne, indagato per omicidio e sequestro di persona, lo stesso uomo che aveva allertato i soccorsi nel pomeriggio del 7 febbraio, non appena ritrovato il cadavere della donna.Continua a leggere

E’ morta la donna più anziana d’Europa : era Toscana e aveva 116 anni : E’ scomparsa all’età di 116 anni e 37 giorni, nella sua casa di Montelupo Fiorentino (Firenze), Giuseppina Projetto, fino a oggi la donna più longeva d’Italia e d’Europa, secondo i documenti anagrafici conosciuti dagli esperti. L’ultracentenaria era anche la seconda persona più longeva del mondo dietro alla giapponese Chyho Miyako, 117 anni. La notizia è stata confermata dal sindaco di Montelupo, Paolo Masetti. Nata ...

