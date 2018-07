Gaza | Hamas | “Mossa di Israele è crimine contro l’umanità”

Gaza - lancio di razzi Hamas verso Israele : notte nei rifugi : Hamas è tornata a lanciare razzi da Gaza obbligando decine di migliaia di israeliani nel Neghev a trascorrere la nottata nei rifugi . Secondo la radio militare i lanci sono stati almeno 13, tre dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Non ci sono state vittime. Da parte sua, ha aggiunto l'emittente, l'auto di un miliziano impegnato nel lancio di palloni con esplosivi è stata distrutta da un carro armato israeliano.

Israele - guerra degli aquiloni sul confine di Gaza : la nuova strategia di Hamas. Ma governo è impegnato sul fronte del Golan : Le fiamme che infuriano lungo il confine israeliano, che divorano i campi coltivati, per gli aquiloni e palloncini di elio con carichi di benzina lanciati dai palestinesi dalla Striscia, hanno costretto l’esercito israeliano a intensificare gradualmente la sua risposta. Lanciati a centinaia nelle scorse settimane hanno incendiato oltre mille ettari di terreni coltivati. L’aviazione israeliana bombarda con i suoi caccia presunti depositi ...

Gaza - Israele bombarda 3 basi Hamas : 3.19 L'esercito israeliano ha bombardato nella notte tre obiettivi militari di Hamas nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di aquiloni incendiari e di 5 razzi di miliziani palestinesi. Le Forze d'Israele continueranno a operare con crescente intensità, ha fatto sapere un portavoce.Gli allarmi antiaerei sono risuonati in 5 zone israeliane vicino a Gaza, i consigli regionali di Eshkol, Shaar HaNegev, Lakhish e Hof Ashkelon e la zona ...