Galaxy S10 | che brutta sorpresa da Samsung rumor

Sul Samsung Galaxy S10 Plus anche due fotocamere frontali : a cosa serviranno? : Quel che non ci si aspettava dal Samsung Galaxy S10 Plus, e che invece probabilmente monterà, è un sistema di fotocamera doppia sul versante frontale, che andrà ad aggiungersi al tiratore triplo della scocca posteriore. Stando a quanto appena riportato sulle pagine di 'PhoneArena.com', la versione premium del prossimo top di gamma sudcoreano, un po' come già successo con i Galaxy A8 e A8 Plus, vedranno migliorato l'effetto bokeh, oltre che la ...

Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale : Secondo quanto riporta la pubblicazione sud coreana The Bell, Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre di una doppia fotocamera frontale. L'articolo Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

SAMSUNG Galaxy S10/ 3 Fotocamere posteriori - lettore di impronte sotto il display e 3 differenti versioni : SAMSUNG GALAXY S10, total display e lettore di impronte digitali sotto lo schermo: il lancio nel 2019? Continuano a circolare i rumors circa il prossimo dispositivo coreano(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Samsung Galaxy S10 avrà le versioni da una - due o tre fotocamere posteriori : (Foto: Lorenzo Longhitano) Lo smartphone Galaxy S9 di Samsung sta ancora lottando nei negozi per dimostrarsi all’altezza del suo predecessore eppure il prossimo portabandiera della casa coreana, Galaxy S10, spinge già per uscire. Il gadget vedrà la luce solo nel prossimo febbraio, ma alcune indiscrezioni raccolte dal coreano The Bell potrebbero aver già rivelato alcuni significativi dettagli del dispositivo in arrivo, che potrebbe arrivare ...

Nuove indiscrezioni su Galaxy S10 - Galaxy Tab A 8.0 (2018) e Gear S4 con Wear OS : Scopriamo le più recenti indiscrezioni relative a due varianti di Samsung Galaxy S10, una possibile variante Wear OS di Gea S4 e il nuovo tablet Galaxy Tab A 8.0 2018. L'articolo Nuove indiscrezioni su Galaxy S10, Galaxy Tab A 8.0 (2018) e Gear S4 con Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 come Huawei P20 Pro con tripla fotocamera? Il punto di svolta : Si moltiplicano le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10 che ne attesterebbero la portata rivoluzionaria. Già questa mattina abbiamo riportato le ultime novità relative al sensore di impronte dell'ammiraglia 2019, ora possiamo sottolineare come nel futuro della prossima generazione Galaxy possa esserci la tripla fotocamera frontale, (in parte) come quella ora in dotazione sull'attuale Huawei P20 Pro. Sembra pure più che probabile che i Samsung ...

Rivoluzione con il sensore delle impronte digitali del Samsung Galaxy S10 : gli ultimi rumors : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, anche perché come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con ogni probabilità non ci sarà alcun anticipo sulla tabella di marcia solitamente fissata per la serie S nel corso del 2019. Eppure già in estate stanno venendo alla luce diverse anticipazioni che in qualche modo ci avvicinano all'evento. La questione pare investire anche il cosiddetto S10 Plus ...

Samsung pronta alla scansione 3D del volto ma non interessata al lancio anticipato di Galaxy S10 : Samsung aveva battuto sul tempo Apple sul riconoscimento facciale in 3D, ma gli americani sono arrivati prima dei sudcoreani per i tempi del brevetto L'articolo Samsung pronta alla scansione 3D del volto ma non interessata al lancio anticipato di Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Niente anticipo per Samsung Galaxy S10 : uscita in staffetta con Galaxy X (le date) : A quando l'uscita del Samsung Galaxy S10 e pure quella dell'innovativo Galaxy X con schermo pieghevole? In queste ore, in merito alle due presentazioni possiamo dare notizie più precise. In particolare, il profilo leaker @UniverseIce ci fornisce (come visibile pure dal puntuale tweet in chiusura articolo), la tabella di marcia programmata dal produttore. Chiaro non si tratti di notizia ufficiale ma il canale asiatico, negli ultimi tempi, si è ...

Fotocamera al top per Samsung Galaxy S10 : particolari della tecnologia ISOCELL Plus : Potrebbero esserci importanti novità sul fronte Fotocamera per il Samsung Galaxy S10, per la messa a punto della nuova tecnologia ISOCELL Plus, che andrà a migliorare la sensibilità alla luce e la fedeltà dei colori. Da sempre il produttore asiatico è impegnato nell'ottimizzazione del comparto fotografico: da meno non sarà il prossimo top di gamma, che probabilmente adotterà la tecnologia di cui poco fa vi abbiamo parlato. Quel che ...

Galaxy S10 - sarà tutto display : Prime indiscrezioni sul modello di punta di Samsung per il 2019. E circolano anche immagini che potrebbero riferirsi al prototipo

Confermati 3 Samsung Galaxy S10 - differenze display e fotocamera : a cosa servirà il sensore 3D : In arrivo ad inizio 2019 ben tre Samsung Galaxy S10. Il rumor già anticipato un paio di giorni fa sembra trovare conferma nuovamente in queste ore. Il produtttore asiatico sarebbe pronto a presentare un tris di varianti del top di gamma, partendo da un modello (diciamo così) entry level fino ad arrivare al vero device premium dell'anno prossimo. Quali saranno le principali differenze per l'hardware? Con un Samsung Galaxy S10 di appena 5 ...

Samsung Galaxy S10 : schermi più grandi per tutti e un nuovo modello da 5 pollici? : Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung potrebbe lanciare tre modelli della gamma S10 quest'anno, incrementando le dimensioni dello schermo dei modelli "classici". L'articolo Samsung Galaxy S10: schermi più grandi per tutti e un nuovo modello da 5 pollici? proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 - sarà tutto display : Prime indiscrezioni sul modello di punta di Samsung per il 2019. E circolano anche immagini che potrebbero riferirsi al prototipo