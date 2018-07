Fuga di gas a Milano | evacuato palazzo di 5 piani

Milano - Fuga di gas in piazza Scala : zona evacuata e transennata : In pochi minuti piazza Scala è stata transennata e sono stati allontanati cittadini e turisti. L'allarme è scattato poco dopo le 17.30, quando si è diffuso un forte odore di gas. Due le squadre di ...

Fuga di gas in via Riccardo Di Giusto : Paura, ieri sera, in via Riccardo Di Giusto , a Udine . Poco dopo le 22, nel complesso condominiale al civico 86 , è scattato l'allarme per una Fuga di gas . I residenti avevano allertato il 112 per ...

Roma - esplode palazzina a La Storta : 2 feriti - anche un pompiere/ Ultime notizie : ipotesi Fuga gas da bombole : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:18:00 GMT)

Fuga di gas a Mazzetta - evacuato un palazzo : La Spezia - E' stato fatto evacuare un palazzo a Mazzetta a causa della Fuga di gas, di Via Lunigiana, sulla quale Vigili del fuoco, Acam e Municipale stanno lavorando in base alle proprie competenze. ...

Fuga di gas nel quartiere Murano : Una Fuga di gas ha allarmato i residenti del quartiere Murano, a Lido, nella notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, dopo che sono stati allertati a causa di una ...

Alcamo. C'è una Fuga di gas - paura e caos in centro. Ma non è vero... : Allarme e caos ieri nel centro di Alcamo per l'allarme su una possibile fuga di gas. L'allarme però si è rivelato infondato. In Via Pirrello in tanti avevano sentito puzza di gas, e sono dovuti ...

Palermo : Fuga di gas a Partanna Mondello - sgomberata una scuola : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - fuga di gas questa mattina in via Polibio, a Partanna Mondello (Palermo), dove per sicurezza gli studenti di una scuola elementare sono stati fatti uscire dalle aule e la strada è stata chiusa. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, che si trovano ancora

L'esplosione a Crotone : esclusa la Fuga di gas - artificieri cercano tracce di esplosivo : Vittime una donna di 55 anni e il compagno di 43. Gravemente ustionata una bambina di 4 anni, più lievi le sorelline. Gli investigatori ipotizzano la presenza nell'appartamento di ordigni per la pesca

Crotone - esplosione in una casa : 2 morti - 3 bimbe ferite/ Ultime notizie "come una bomba" : esclusa Fuga di gas : Crotone, esplosione in una palazzina: casa non crolla, 2 morti e 3 bimbe ferite. Mistero sulle cause, no fuga di gas ma neanche scoppio caldaia.

Roma - esplosione in un cantiere per Fuga di gas/ Ultime notizie - operaio grave in codice rosso : Roma, esplosione in un cantiere in zona Eur in via Umberto Saba: probabile fuga di gas, l'uomo trasportato in codice rosso, è ferito in maniera molto grave. Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:43:00 GMT)