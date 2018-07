‘Free Music Festival’ da mercoledì a Parco Forte Ardeatino

romadailynews

(Di lunedì 9 luglio 2018) CULTURA. ROMA, DA‘FREEFESTIVAL’ ARoma – “Laa dal vivo e la cultura sbarcano in periferia. Dopo il trionfo della prima edizione, torna anche quest’anno, dall’11 al 22 luglio, Arde– FreeFestival all’interno deldelnel quartiere di Roma70″. “Un festival per tutta la sua durata ad ingresso completamente gratuito. Il progetto nasce lo scorso anno da un’idea di alcune di realta’ giovanili del quartiere, come Barcellona Caffe’, Memetika e Nessun Dorma, che hanno vinto il bando dell’Estate Romana attestandosi in cima alla graduatoria”. “Per dodici giorni Ardepropone l’esibizione di artisti e gruppi emergenti nel panoramaale italiano e internazionale, la presenza di stand espositivi e ristorativi ed ...