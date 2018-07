Fortuna | ergastolo per Raimondo Caputo La madre | Via dalla Campania per

Fortuna Loffredo - confermato in Appello l’ergastolo a Caputo. La madre della bambina : “Ora via dalla Campania” : È ancora ergastolo per Raimondo Caputo. La terza Corte d’Assise di Appello di Napoli, presieduta da Vincenzo Mastursi, ha confermato la condanna al fine pena mai per ‘Titò‘ anche nel secondo grado di giudizio del processo che lo vede imputato insieme alla sua ex convivente Marianna Fabozzi. Lui accusato di aver violentato e ucciso Fortuna Loffredo, la bimba di sei anni scaraventata dal terrazzo dell’ottavo piano del palazzo dove abitava, ...

