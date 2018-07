Fortnite | le novità in arrivo per la modalità Salva il Mondo potrebbero nascondere indizi

Problemi Fortnite al 27 giugno : novità aggiornamento 4.5 e modalità Parco Giochi : Ci siamo, finalmente oggi 27 giugno arriva l'aggiornamento 4.5 di Fortnite. Il gioco avrà dei Problemi e quindi sarà impossibile da giocare dalle ore 9:00 in Italia. Sarà il solito periodo di tempo per permettere ad Epic Games di aggiornare il gioco e nel frattempo rilasciare il changelog con le ultime novità. Si pensava che l'aggiornamento 4.5 sarebbe uscito ieri, ma con un Tweet lo sviluppatore ha fatto sapere invece che sarà disponibile da ...

I dettagli dell'aggiornamento 4.4 di Fortnite : Bombe Puzzolenti - Demo a 8-Bit e tutte le novità : Dopo la manutenzione è tempo dell'arrivo del nuovo update di Fortnite, uno dei giochi più in voga del momento e vero re (almeno attualmente) del genere battle royale.Ecco tutte le novità dell'aggiornamento 4.4 presentate da Epic attraverso il suo sito ufficiale:Fai piazza pulita con la nuova Fialetta puzzolente in Battaglia reale oppure divertiti a Demolire oggetti con il nuovo Costruttore in Salva il mondo.Read more…

Fortnite - le novità dell'aggiornamento 4.4/ Svelate le sfide della settimana 7 della stagione 4 : Fortnite, le novità dell'aggiornamento 4.4: sono state Svelate le sfide della settimana numero 7 della stagione 4 del videogioco sviluppato da Epic Games(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:12:00 GMT)

Fortnite : novità per Fucili Pesanti e Trappole. I Jetpack non saranno più disponibili dalla prossima settimana : Ancora aggiornamenti per il popolare Fortnite, questa volta gli sviluppatori hanno aggiornato le note del content update 4.3 confermando che sono in arrivo alcune modifiche.Le novità riguardano il bilanciamento dei Fucili Pesanti e delle Trappole. Come riportano i colleghi di VG247, i Fucili Pesanti sono stati depotenziati e ora i Fucili a pompa infliggono meno danni, con una riduzione da 90/95 a 80/85, mentre per quanto riguarda il ...

Novità Fortnite al 7 giugno - cambiamenti per fucili pesanti e trappole : Il successo inarrestabile di Fortnite non accenna minimamente a scemare. A distanza di mesi dal suo approdo ufficiale sulla scena videoludica, il Battle Royale di Epic Games procede spedito per la sua strada, con numeri che fanno impallidire letteralmente le produzioni tripla A. Stiamo parlando di risultati allucinanti se si pensa che il team di sviluppo ha conosciuto una notevole espansione soltanto in un secondo momento rispetto al lancio del ...

Fortnite : disponibile il content update 4.3 - ecco le novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo : Arrivano ottime notizie per i tantissimi giocatori impegnati nel popolare Fortnite, infatti Epic Games ha da poco pubblicato il content update 4.3.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo aggiornamento introduce novità per tutte e due le modalità del gioco, Battle Royale e Salva il Mondo. I giocatori di Battaglia Reale, hanno ora a disposizione le Trappole Buttafuori (Trampolini), con le quali potranno effettuare grandi salti, ma si potranno ...

Problemi Fortnite per aggiornamento 4.3 al 30 maggio : cosa cambia e novità : Sono cominciati oggi 30 maggio i nuovi Problemi Fortnite (già molti giocatori lo stanno segnalando) e conosciamo bene il motivo. Sta per arrivare l'aggiornamento 4.3, che potrebbe tra le altre cose portare per la prima volta una sorta di veicolo in Fortnite: i carrelli. Le novità della patch 4.3 di Fortnite Sono parecchie le novità che Epic Games ha apportato a Fortnite con questa patch 4.3, che potete leggere a questo indirizzo. Una delle ...

Fortnite pronto a novità - nuovo intervento degli sviluppatori al 25 maggio : Viaggiano sempre spediti i lavori in Fortnite, il Battle Royale sviluppato da Epic Games che ha calamitato l'attenzione di una vastissima porzione di giocatori in tutto il mondo. Nessun problema sotto il profilo contenutistico è stato infatti riscontrato dalla community in seguito all'ampliamento degli orizzonti del titolo, che dopo l'iniziale versione PC, PS4 e Xbox One, ha visto l'avvento anche di quella per iOS, con i sistemi Android che ...

Imminente Jetpack in Fortnite oggi 22 maggio - orario e novità : Fortnite tra poche ore avrà finalmente il Jetpack, almeno a tempo limitato. Diversamente da quanto avevamo previsto, il Jetpack tra pochissime ore debutterà in Fortnite con i contenuti della versione 4.2. Nel corso delle ultime settimane non sono mancati i rinvii e i rumor proprio sul Jetpack, ma questa volta è arrivato l’annuncio ufficiale della sua Imminente uscita. Il Jetpack ariva finalmente in Fortnite Epic Games attraverso il proprio ...

Novità Jetpack in Fortnite al 21 maggio - quando potrebbe uscire : Fortnite Battaglia Reale presto avrà i Jetpack. Questa volta il loro arrivo infatti potrebbe essere molto vicino. In realtà Epic Games ha annunciato la loro introduzione in Fortnite Battaglia Reale già da molto tempo, ma una serie di problemi riscontrati durante lo sviluppo ha rimandato la loro uscita. L’attesa per gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale potrebbe però terminare presto. Jetpack sempre più vicino in Fortnite Dopo la ...

Uscita Fortnite su Android in estate - valanga di novità : Fortnite uscirà durante il corso di questa estate sui dispositivi Android, qui una possibile lista. Finalmente Epic Games lo ha comunicato sul sito ufficiale: "Intendiamo pubblicare il gioco sui dispositivi Android nell’estate 2018. Sappiamo che non vedete l’ora, e vi promettiamo di condividere con tutti voi ulteriori informazioni non appena ne saremo in possesso", si legge. Vorrà sicuro ripetere il successso su iOS, ricordiamo che ha incassato ...

Call of Duty : Black Ops 4 - le novità : 99% multiplayer e un po’ Fortnite : Dopo aver annunciato il gioco lo scorso marzo, Activision ha svelato in un evento per la community i primi dettagli del nuovo Call of Duty: Black Ops 4, in arrivo il 12 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e Windows 10. Un capitolo fondamentale per la saga, non solo perché dovrà confermare il successo dell’ottimo WWII, ma soprattutto perché sarà il primo a non avere una campagna da giocatore singolo, puntando tutto sul multiplayer. Ci sarà ...

#Fortnite : il perchè del successo del gioco dell’anno e le novità future : Se ne sente parlare ovunque, dalle scuole agli uffici: si chiama Fortnite – per chi ancora non lo conoscesse – è è un gioco che mette alla prova la propria bravura con controller e cellulari. Per ora il gioco è disponibile per iOS e Pc (windows 10 richiesto e anche tanto spazio), ma l’attesa per i possessori di device Android si fa sempre più forte e sembra che ci siano quasi al rilascio sulla nuova piattaforma. In cosa ...

Novità Fortnite al 2 maggio - trapelano nuovi contenuti per la quarta stagione : La quarta stagione di Fortnite è finalmente realtà, con i giocatori del fortunato titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che si sono già calati nuovamente all'interno di una delle esperienze ludiche più giocate in assoluto del momento. Un crescendo, quello dei numeri fatti registrare dal Battle Royale, che spinge gli addetti ai lavori a dare sempre il massimo, al fine di foraggiare la propria folta community con contenuti che ne stimolino ...