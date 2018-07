Fortnite | Epic alimenta l' hype dei fan pubblicando la prima immagine ufficiale della

Come vincere 25.000 V-Buck grazie al concorso Fortnite Blockbuster di Epic Games : Fortnite Blockbuster è il nuovo concorso di Epic Games pensato per poter vincere ben 25.000 V-Buck (fortunatamente nel frattempo Parco Giochi è stato reintrodotto). Sono in palio infatti dei Super-Premi che possono essere spesi proprio all'interno del gioco. In pratica tutti coloro che decidono di partecipare al contest dovranno diventare dei veri registi e produrre un piccolo film con una serie di contenuti tratti dalla Stagione 4. Come ...

Epic Games annuncia Fortnite Blockbuster : un nuovo concorso con in palio 25.000 V-Buck : Epic Games ha lanciato un nuovo concorso per i numerosi giocatori del suo Fortnite, intitolato Fortnite Blockbuster, con in palio ben 25.000 V-Buck!Quale sarà l'obiettivo dei giocatori? Ebbene, dovrete creare un film di supereroi con le immagini della Stagione 4 utilizzando il sistema di replay all'interno del gioco.Come riportato sul sito ufficiale (dove potete leggere le modalità di partecipazione), potete inviare le vostre creazioni e avere ...

Epic continua a lavorare sulla modalità Parco Giochi di Fortnite : "progressi promettenti" : La modalità Parco Giochi sta diventando un piccolo cruccio per i giocatori di Fortnite, modalità che dopo essere stata promessa per la settimana scorsa è stata invece posticipata a data da destinarsi.Come riporta VG24/7, il team di sviluppo sta tenendo costantemente aggiornati i giocatori sulla situazione, e un nuovo tweet pubblicato oggi dal profilo ufficiale del gioco ha rassicurato i fan parlando di "progressi promettenti" raggiunti nel ...

Fortnite : Epic annuncia un weekend di doppi XP per tutti i giocatori : Si prospetta un bel weekend per tutti gli appassionati di Fortnite, che come riporta VG24/7 riceveranno per tutto il fine settimana punti esperienza doppi dalle partite del celebre Battle Royale firmato da Epic Games.Il bonus agli XP è disponibile da oggi e sarà attivo fino a lunedì 2 giugno, quindi non mancate di cogliere l'occasione per racimolare il maggior numero di livelli prima che finisca la Stagione 4, che lascerà il posto a quella ...

Epic Games svela quando avrà inizio la Stagione 5 di Fortnite : Da Epic Games giungono grandi notizie per i numerosi giocatori di Fortnite in attesa della nuova Stagione.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, ormai la quarta Stagione sta volgendo al termine e la quinta è dietro l'angolo.Lo sviluppatore Epic ora ha confermato la data d'inizio della Stagione 5 di Fortnite, che prenderà il via il prossimo 12 luglio alle ore 10 italiane, quindi tra due settimane.Read more…

Epic Games fa causa a un ex dipendente per aver condiviso in anticipo i dettagli sui meteoriti di Fortnite : Epic Games sostiene che un ex dipendente abbia violato un accordo di non divulgazione, condividendo in anticipo i dettagli sui meteoriti di Fortnite.Mentre erano tutti entusiasti dell'evento di Fortnite con protagonisti questi meteoriti, qualcuno in casa Epic Games stava preparando un'azione legale e ora lo studio ha intentato causa contro Thomas Hannah, un ex dipendente che ha violato un accordo di non divulgazione.Secondo la causa, come ...

Fortnite pronto a importanti cambiamenti - Epic Games all’opera : Continua a macinare migliaia di ore di gioco Fortnite, il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che, nel corso degli ultimi sei mesi, ha fatto registrare numeri da paura sotto il profilo degli utenti coinvolti nella modalità Battle Royale. Una formula vincente che, unita alla diffusione gratuita del gioco, ha permesso di raggiungere tantissimi videogiocatori, con il ritorno economico che è garantito dalle microtransazioni sugli elementi ...

Fortnite : disponendo in un modo particolare alcune costruzioni si può formare una svastica. Epic Games sta già lavorando per risolvere il problema : A quanto pare, allineando in una certa maniera alcune costruzioni presenti nel popolare Fortnite, sarebbe possibile ottenere il simbolo della svastica, un simbolo che, generalmente, viene ricollegato al nazismo.Stando a quanto riportato da VG247.com, alcuni utenti su Reddit hanno scoperto casualmente che, disponendo in un modo particolare delle texture di alcune costruzioni, si riesce ad ottenere il simbolo.In realtà, ricreare il simbolo della ...

Fortnite : Epic rimuove i fucili d'assalto con mirino dalla modalità Sfida tra Cecchini v3 : La modalità a tempo Sfida tra Cecchini v3 è attualmente disponibile in Fortnite ma con l'ultimo aggiornamento pubblicato da Epic Games sono state applicate alcune modifiche alla modalità che potrebbero rivoluzionarne le meccaniche.Sono stati infatti rimossi da Sfida tra Cecchini v3 tutti i fucili d'assalto con mirino, dato che probabilmente gli sviluppatori hanno considerato che queste armi stonassero con le meccaniche della modalità. È invece ...

Epic presenta la Fortnite 2019 World Cup : Dopo aver annunciato di aver stanziato 100.000.000$ in denaro per la prossima stagione di tornei dedicati a Fortnite, Epic Games ha annunciato oggi il programma di come verrà distribuita tale somma.Come riporta VG247 la Fortnite 2019 World Cup permetterà ai 125 milioni di giocatori di qualificarsi per numerosi eventi, "Tutti possono partecipare, tutti possono vincere" ha dichiarato Epic.Ci saranno qualificazioni in tutto il mondo e il montepremi ...

Fortnite Salva il Mondo : Epic annuncia un consistente buff alle armi corpo a corpo : Un nuovo aggiornamento per la modalità Salva il Mondo di Fortnite è previsto per la prossima settimana, e Epic Games ha colto l'occasione su Twitter per parlare brevemente delle misure che verranno applicate con l'update in arrivo.Gli sviluppatori hanno parlato delle armi corpo a corpo, attualmente poco utilizzate a causa della loro scarsa efficacia rispetto a quelle a distanza. Come segnala VG24/7, con il nuovo aggiornamento le armi da mischia ...

Fortnite : Epic annuncia il rinvio delle Sfide della Settimana 5 e dell'update 4.3 : Novità da non sottovalutare per Fortnite dato che Epic ha rivelato un rinvio per le Sfide della Settimana 5 della Stagione 4 e quindi anche per l'update 4.3. A quanto pare non si tratterebbe di un errore o di un problema di qualche tipo ma di una scelta preventivata dalla software house, che vuole riportare il reset Settimanale al giovedì.Come segnalato da Express.uk, Epic ha annunciato che le Sfide della Settimana 5 saranno disponibili il 31 ...

V-Bucks gratis in Fortnite? Epic Games spiega come evitare le truffe : Lo sappiamo tutti, Fortnite è uno dei giochi più popolari al mondo. Se non IL gioco più popolare. Milioni di giocatori, milioni di dollari incassati da Epic Games. Chiaramente con l'aumentare del successo aumentano proporzionalmente i truffatori e malintenzionati che cercano di approfittare delle persone. Soldi gratis in Fortnite? Impossibile Sicuramente è YouTube una delle piattaforme dove si riversano persone non proprio con buone ...