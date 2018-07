Forse la Cina ha ripreso a produrre i gas vietati che causano il buco nell’ozono

AIFA - RITIRATI LOTTI FARMACI CON VALSARTAN/ Impurità Forse cancerogene tra prodotti Cina : elenco 748 medicine : AIFA , RITIRATI LOTTI FARMACI con VALSARTAN : cancerogeni? Il principio attivo prodotto in Cina presenta delle Impurità e l'agenzia del farmaco ha preferito ritirare dal mercato prodotti (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Terracina - due cadaveri in mare : madre e figlia abbracciate/ Forse sono la compagna e la bimba di Iacobucci : Terracina, due cadaveri in mare: donna e bambina abbracciate, sono vittime di un naufragio? Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nel Lazio da parte della Guardia di Finanza(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:12:00 GMT)