Formula Letta per Di Maio Come tagliare le pensioni d' oro Il vademecum anti-bocciatura

affaritaliani

(Di lunedì 9 luglio 2018) Luigi Diall'attacco delle "d'oro": entro la prossima settimana il ministro pentastellato vuole calendarizzare il provvedimento al Senato, per riuscire a vararlo prima della pausa estiva. I precedenti di Berlusconi e Monti non inducono all'ottimismo, ma il caso del contributo "straordinario" varato dal governodimostra che è possibile ottenere delle misre di "equità sociale" che non ledano il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davalla legge o, se lo ledono, lo fanno per interessi superiori del sistema e possono dunque apparire accettabili Segui su affaritaliani.it