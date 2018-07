Formula 1 | La Ferrari è una freccia | il titolo mondiale non è solo un sogno

Formula 1/ Video highlights e classifica : la grande lotta Ferrari-Mercedes (Gran Premio Gran Bretagna 2018) : Video FORMULA 1: gli highlights del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, la classifica piloti e costruttori. A Silverstone vince Sebastian Vettel, lui e la Ferrari allungano nel Mondiale(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Formula Uno - scintille Mercedes-Ferrari per il contatto Hamilton-Raikkonen : ... avrebbe attaccato pesantemente proprio la Rossa per via dell'incidente ad inizio gara tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen che ha condizionato la gara del campione del mondo in carica che è poi ...

Formula 1 - la Ferrari allunga : le classifiche del Mondiale dopo il GP di Silverstone : Sebastian Vettel vince e allunga nella classifica piloti. Ma dopo il Gran Premio della Gran Bretagna , decima tappa del Mondiale 2018 della Formula 1, a cambiare sono entrambe le graduatorie del ...

Ferrari-Mercedes - accuse pesantissime : alta tensione in Formula 1 : Si è concluso il gran premio di Formula 1 a Silverstone, successo da parte di Sebastian Vettel che continua a guidare la classifica piloti ma nel mirino è finito il contatto in partenza tra Raikkonen e Hamilton. “E’ la seconda volta che la Ferrari ci butta fuori dopo Le Castellet: o lo hanno fatto deliberatamente, oppure non sono competenti“, una frase pesantissima di James Allison. Venuto a conoscenza dell’intervento di Allison, ...

DIRETTA Formula 1/ Ferrari - trionfo Vettel e Raikkonen show : ira Lewis e Bottas flop (Gp Gran Bretagna 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Ha vinto Vettel su Ferrari - Raikkonen a podio ed Hamilton... (Gp Gran Bretagna 2018) : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:45:00 GMT)

Formula 1 Silverstone - Vettel da impazzire : il ferrarista vince una gara pazzesca - la classifica [FOTO] : 1/19 Photo4/LaPresse ...

Diretta Formula 1/ Gara live : Vettel Ferrari al comando! Hamilton rimonta - ma... (Gp Gran Bretagna 2018) : Diretta Formula 1 F1 Gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima Gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:45:00 GMT)

Formula 1 - GP Silverstone : Hamilton re di pole a Silverstone - ma che Ferrari! : È il quarto tempo di Bottas a tre decimi a dare ancora più peso al fantastico giro e alla differenza che ancora una volta ha fatto il campione del mondo sulla sua pista. Per il resto è la SF71 H ...

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Gran Bretagna 2018 : pole position Hamilton - ma la Ferrari c'è! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Gran Bretagna 2018, la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:22:00 GMT)

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 le qualifiche : Hamilton in pole - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : LIVE 16:16 7 lug Di seguito tempi e cronaca: # Driver Time 1 Hamilton 1:25.892 2 Vettel 1:25.936 3 Raikkonen 1:25.990 4 BOTTAS 1:26.217 5 VERSTAPPEN 1:26.602 6 RICCIARDO 1:27.099 7 MAGNUSSEN 1:27.244 8 GROSJEAN 1:27.455 9 LECLERC 1:27.

Formula 1 - GP Gran Bretagna : tutte le novità Ferrari viste a Silverstone : Nelle ultime gare la Mercedes W09, specialmente in qualifica, era sembrata leggermente superiore alla Ferrari SF71H, ma a Maranello grazie alle modifiche introdotte oggi contano di riprendersi la ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere : Vettel e Ferrari ok - si può sognare (Gp Gran Bretagna) : Diretta Formula 1, prove libere FP1 e FP2 del Gp Gran Bretagna 2018 a Silverstone: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 6 luglio)(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:13:00 GMT)

Formula 1 - Vettel : 'La Ferrari ha un gran potenziale' : 'Questa macchina ha un grande potenziale. Anche lo scorso anno, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. La chiave sarà capire come svilupperemo la vettura da qua a novembre'. ...