 Fondo Elliott pronto a rilevare il Milan

(Di lunedì 9 luglio 2018) Sarebbe saltato anche l'ultimo tentativo di cessione delda parte del presidente Yonghong Li. A questo punto Elliott è pronto ala società, cosa che avverrà formalmente con l'avvio della procedura di escussione del debito. Il termine ultimo per il rimborso da parte di Li dei 32 milioni, che il fondo americano aveva versato per l'aumento di capitale del, era scaduto venerdì scorso. Nelle ultime ore, però, era circolata la voce che il presidente fosse vicino alla cessione del club rossonero al magnate russo Dmitrj Rybolovlev. Ma poi la partita non si è chiusa, come già successo con i nomi che erano circolati dei miliardari statunitensi Rocco Commisso e Thomas Ricketts. A questo punto il destino delè nelle mani di Elliott