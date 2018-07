Fondi Lega | Di Pietro | “Mattarella riceve Salvini? Mi amareggia | è atto di debolezza

Salvini da Mattarella "giudici non in discussione"/ Ultime notizie - Calderoli "Fondi Lega non sono spariti" : Salvini da Mattarella "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "fondi Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Inchiesta sui Fondi della Lega - caccia ai conti delle società satellite del partito : La polizia tributaria sta cercando colLegamenti che rendano aggredibili i beni di associazioni e onlus Legate al Carroccio. Oggi Salvini al Quirinale ma silenzio sui giudici

Immigrazione - faccia a faccia tra Salvini e Mattarella. E non si parlerà dei Fondi della Lega : ROMA - Sergio Mattarella, stamattina nel faccia a faccia accordato a Matteo Salvini al Colle, non concede la sponda del Quirinale agli affondi del capo della Lega contro la magistratura per i 49 ...

Salvini sale al Colle : racconterà a Mattarella la verità sui Fondi Lega : La richiesta pubblica di Matteo Salvini. Le iniziali perplessità del Colle. La mediazione di Giancarlo Giorgetti. Il via libera del Quirinale e oggi l'incontro tra il leader della Lega e Sergio Mattarella, un faccia a faccia che almeno ufficialmente si svolgerà dentro un perimetro ristretto e predefinito visto che il capo dello Stato ha specificato che non si parlerà di magistratura ("sono escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o ...

Fondi Lega - Calderoli : "Ho verificato - quei soldi non sono spariti" : "Come si fa a dire che quei soldi sono spariti? È tutto certificato, pubblicato sul nostro sito. Non c'è un solo euro che non sia stato speso in politica. E' una grande presa per il c... Noi siamo parte lesa". A parlare della vicenda dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali alla Lega di cui la Cassazione ha chiesto il sequestro, è il leghista Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie ...

Fondi Lega - domani Salvini da Mattarella/ Ultime notizie 100 conti in 40 banche : Fico "sentenze da rispettare" : Fondi Lega, indagine su 100 conti in 40 banche: Ultime notizie, Procura cerca soldi scomparsi, domani Sergio Mattarella riceve Matteo Salvini al Colle

È partita la caccia ai Fondi della Lega : In attesa dell'incontro tra Mattarella e Salvini, la vicenda dei fondi sequestrati alla Lega, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alla condanna del vecchio leader leghista Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Belsito, è nelle mani delle forze dell'ordine. Dovranno trovare denaro riferibile al Carroccio "ovunque si trovi e presso chiunque", ha stabilito la Cassazione. Ma è ...

Fondi Lega - Mattarella riceve Salvini lunedì. Ma il Colle specifica : “Non si parlerà di magistrati” : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il Vice Presidente e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle ore 12.00. Ma non si parlerà di toghe e Fondi della Lega, al centro di un processo e di un sequestro da 49 milioni di euro. Lo specifica in una nota l’Ufficio Stampa del Quirinale: “Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della ...

Fondi Lega - scontro aperto tra Salvini e magistrati : "Incostituzionale evocare il Colle" : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e " nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica", ha concluso.

Fondi DELLA LEGA/ La verità politica è nascosta in Cassazione - e in M5s - : Scoppia un caso dopo le dichiarazioni del sottosegretario Morrone , LEGA, . Nessuna risposta del Quirinale a Salvini, che teme un attacco dei pm.

Fondi Lega - la Cassazione : se Bossi sa - dica dove trovare i soldi - : Lo dice la Cassazione nelle motivazioni di conferma del sequestro di beni personali di Bossi fino a 40 milioni, e lo esorta a dire dove sono finiti i soldi. L'ex leader ha sostenuto che i milioni ci ...

