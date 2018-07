: Fondi Lega, Di Pietro: “Mattarella riceve Salvini? Mi amareggia, è atto di debolezza. M5s? Silenzio omertoso” - fattoquotidiano : Fondi Lega, Di Pietro: “Mattarella riceve Salvini? Mi amareggia, è atto di debolezza. M5s? Silenzio omertoso” - Agenzia_Italia : Fondi #Lega, #Calderoli: 'Ho verificato, quei soldi non sono spariti” - Agenzia_Ansa : Fondi #Lega, esperti Bankitalia con pm. Consulenti per ricostruire di chi siano soldi Lussemburgo -

La procura di Genova,nelle indagini sul presunto trasferimento illecito all'estero di parte dei 49 milioni della truffa Bossi-Belsito, si avvarrà dell' aiuto di. I pm hanno nominato come consulenti gli ispettori dell'Unità d'informazione finanziaria, per ricostruire se i soldi trasferiti in un fondo lussemburghese dalla banca Sparkasse siano riconducibili allao siano dell'istituto di credito.Mentre la Finanza esamina l'intreccio di società e fiduciarie create durante il processo a Bossi e Belsito.(Di lunedì 9 luglio 2018)