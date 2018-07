Foggia | arriva un esperto portiere ex Udinese

Caso Foggia - arriva una “piccola” buona notizia in attesa del pronunciamento del Tribunale federale nazionale : Il Tribunale federale nazionale si pronuncerà sul Caso Foggia, intanto arrivano buone notizie per il club rossonero sulla mutualità In attesa che il Tribunale federale nazionale (Tfn) si pronunci sulla richiesta della Procura della Figc di retrocessione del Foggia in Serie C per le presunte irregolarità gestionali da parte della società pugliese nelle stagioni di Lega Pro 2015/16 e 2016/17, arrivano buone notizie per il club rossonero sulla ...