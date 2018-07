Fish Dependance Day | WWF | fine delle “scorte” europee | da domani si consuma pesce

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Dagli oceani arrivano due segnali di allarme: il primo è stato pubblicato dalla FAO nel rapporto “SOFIA” appena pubblicato e che evidenzia il drammatico stato in cui versano i nostri oceani. Circa il 33% degli stock ittici globali è in stato di sovrasfruttamento e circa il 60% viene pescato al massimo della propria capacità. Nonostante l’incremento annuale del consumo dia livello globale (3,2%) abbia superato la crescita della popolazione (1,6%), più di 800 milioni di persone continuano a dipendere da questa risorsa per la propria sopravvivenza, come fonte di cibo, guadagno e sostegno, sia nella pesca che per l’allevamento. Il secondo segnale è la‘simbolica’ per l’Europaproprie scorte di: oggi è, infatti, ilDependence Day europeo: ciò vuol dire che da ora e per tutto il resto dell’anno, l’Europa dipenderà dalle importazioni di, crostacei e molluschi ...