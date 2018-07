Fisco | rottamazione bis | rigettato solo il 3 | 4% delle domande

Fisco - 935mila risposte su rottamazione bis - solo 3 - 4% rigettate : Fisco, 935mila risposte su rottamazione bis, solo 3,4% rigettate 8 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Fisco - rottamazione bis : 935mila lettere : 16.01 Sono 935 mila le lettere dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta rottamazione bis delle cartelle esattoriali che si è chiusa il 15 maggio scorso con 950mila adesioni.Il 3,4% delle domande, circa 32 mila, sono state rigettate. Le lettere,contenenti le somme dovute, saranno inviate in parte entro settembre, per consentire agli interessati di regolarizzare vecchi piani di rateizzazioni. Altre ...

Fisco : rottamazione - sempre più introiti : 19.38 "La rottamazione in questa prima edizione si potrebbe attestare a 8,2 miliardi contro i 7,2 previsti". Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, in audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera. Ruffini ha ricordato che nel 2017 sono stati riscossi 6,5 miliardi con una variazione positiva di 1,4 miliardi sullo stimato, anche per la scelta di molti contribuenti di pagare in una unica soluzione. Ma per importi oltre ...

Fisco - in arrivo le lettere per la rottamazione di 4 - 5 milioni di cartelle : 'Non un condono', ha ribadito due giorni fa a l'Intervista di Maria Latella su Sky il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. Non c'è ancora certezza sui dettagli, ma l'intenzione della ...

Fisco - in arrivo 950mila lettere a chi ha aderito alla rottamazione : Scatta la seconda fase della definizione agevolata fiscale, la cosiddetta rottamazione, con l'invio dall'Agenzia delle entrate delle comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno aderito all'...

Fisco - quasi un milione di italiani hanno aderito alla rottamazione : Il risultato supera le attese del ministero dell'Economia. Quanto alla modalità di presentazione, i contribuenti hanno optato soprattutto per Internet: il 62% circa delle domande è, infatti, stato ...

Fisco : boom rottamazione - 950mila domande : La rottamazione delle cartelle ha superato le 950 mila adesioni. È il primo bilancio delle richieste complessivamente presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione nei 202 giorni , dal 26 ottobre ...

Fisco : boom rottamazione - 950mila domande : ROMA, 19 MAG - La rottamazione delle cartelle ha superato le 950 mila adesioni. È il primo bilancio delle richieste complessivamente presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione nei 202 giorni , ...

Fisco : boom rottamazione - 950mila domande : ANSA, - ROMA, 19 MAG - La rottamazione delle cartelle ha superato le 950 mila adesioni. È il primo bilancio delle richieste complessivamente presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione nei 202 ...