Fiorentina | da Thereau a Berge | le ultime novità dal mercato

Cyril Théréau potrebbe lasciare la Fiorentina durante la calda estate di trattative, le proposte non mancano all'attaccante francese. La Fiorentina potrebbe cedere il centravanti Cyril Théréau. Questa la notizia del giorno in casa viola. L'attaccante francese ha un'offerta dalla Spal, ma anche in Liga il calciatore ha estimatori ed ora Corvino sta ascoltando tutte le proposte per valutare il da farsi. Il duo Simeone-Babacar potrebbe essere quello confermato per la prossima stagione, con una batteria di esterni a corredo. Cyril Théréau potrebbe dunque salutare, mentre in entrata si fa un gran parlare del centrocampista norvegese in forza al Genk che piace a mister Pioli. La richiesta di 15 milioni è però troppo elevata al momento, si tratta.