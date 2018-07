Festival delle bande di Magione | tornano ad esibirsi anche le prime majorettes

La sezione 'Beni Parlati' del Festival delle Invasioni comincia con Dacrema e Monda : Docente di economia degli Intermediari finanziari all'Università della Calabria, Dacrema ha scritto diversi libri, e non solo di carattere accademico. Conversando con il Sindaco Mario Occhiuto e il ...

Festival Internazionale delle Orestiadi di Gibellina : Tutto pronto per il Festival delle Osteriadi di Gibellina. L'evento si svolgerà dal 7 luglio all'11 agosto con la "Lunga notte del contemporaneo".

Wind Summer Festival: Fedez e J-Ax cantano insieme ma sono pronti a lavorare da soli J-Ax e Fedez avevano già annunciato la loro separazione lavorativa dopo il grandissimo successo che hanno avuto negli ultimi anni collaborando insieme. I due artisti si sono esibiti sul palco del Wind Summer Festival, in Piazza del Popolo a Roma

Boomdabash & Loredana Bertè/ Video - l singolo 'Non ti dico no' al top delle classifiche (Wind Summer Festival) : Boomdabash & Loredana Bertè tornano sul palco del Wind Summer Festiva con il loro singolo 'Non ti dico no' ancora ai vertici delle classifiche italiane.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:29:00 GMT)

Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - Festival delle drammaturgie : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – torna a settembre, a Milano, ‘Tramedautore’, il festival internazionale delle drammaturgie ideato e organizzato da Outis-Centro nazionale di drammaturgia contemporanea. Giunto alla sua diciottesima edizione, è accolto anche quest’anno dal Piccolo Teatro. La direzione artistica è stata affidata a Michele Panella.Questa edizione, spiegano gli organizzatori, è “inserita tra le iniziative ...

Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - Festival delle drammaturgie (2) : (AdnKronos) – Il festival, inoltre, prosegue l’indagine sulla contemporaneità attraverso diversi sguardi e linguaggi, verbali e non verbali. “Abbiamo quindi selezionato alcune delle esperienze artistiche più vivaci della scena emergente italiana realizzate da giovani”, perché i giovani sono “indipendenti e inquieti”.La rassegna apre venerdì 14 settembre alle 19.30 con la prima milanese de ‘Il ...

Festival delle Invasioni 2018 con le arti di strada : Tre giornate nel centro storico di Cosenza, dal 5 al 7 luglio, tra passeggiate nei vicoli, acrobazie aeree, equilibrismo, spettacoli col fuoco, giocoleria, mimo, clowneria, animazione itinerante, ...

Festival delle Invasioni 2018 : dinosauri a spasso nel MaB. Modelli tridimensionali in scala reale in esposizione fino al 30 luglio : Della mostra - realizzata già in importanti città italiane ed ospitata dal Giffoni Film Festival così come dalla Città della Scienza di Napoli - e dell'attività di Geomodel si sono occupati ...

Scene di paglia. Festival dei Casoni e delle acque : Proseguendo la tradizione del Festival, l'edizione 2018 coniuga qualità e capacità comunicativa delle proposte, intrecciando spettacoli, laboratori e incontri intorno a un tema forte, sempre nell'...

Torna a Luino il "Festival delle Arti di Strada" - artisti da ogni parte del mondo : Non solo spettacoli ma anche musica ed esposizioni Artistiche , come il venerdì sera nella cornice di via Cavallotti e della passeggiata del Parco a Lago. Il nuovo presidente dell'Associazione Aurora,...

Wind Summer Festival 2018 scaletta delle serate : Wind Summer Festival 2018 scaletta serate. Torna anche quest’anno in Piazza del Popolo a Roma la kermesse musicale estiva che proclamerà la Canzone dell’Estate tra le più amate dai fan nostrani. Il 22, 23, 24 e 25 giugno lary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia condurranno le quattro serate che vedranno esibirsi sul palco i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Ecco di seguito tutti gli artisti che ...

I-Days Festival 2018/ Aprono The Killers e Liam Gallagher : calendario completo degli ospiti delle 4 serate : I-Days Festival 2018, Aprono l'evento di Milano i The Killers insieme a Liam Gallagher: ecco a seguire, l'intero calendario degli ospiti che suoneranno per le 4 serate.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:03:00 GMT)